Alev avcıları her an teyakkuzda

Önleme ve Müdahalede Tam Zamanlı Hazırlık
Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu liderliğindeki bir ekip, Zonguldak Orman İşletme Müdürü ile birlikte ilk müdahale ekip merkezini ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette denetim ve incelemeler yapılırken, ekip üyeleriyle bayramlaşma etkinliği de düzenlendi. Bayraktaroğlu, orman yangınlarına karşı vatandaşların da duyarlı olmasını vurgulayarak, orman içi ve çevresinde duman ya da alev görülmesi halinde vakit kaybetmeden Alo 112’yi arama çağrısında bulundu.
Toplumun Gözü Kulağı Olun Çağrısı
Bölge Müdürü Bayraktaroğlu, yangınların önlenmesi ve yayılmasının engellenmesi adına toplumun ormanların gözü ve kulağı olması gerektiğini belirtti. Yangınların başlamasını önlemek ve hızla müdahale etmek amacıyla ekiplerin 24 saat görev başında olduğunu ifade eden Bayraktaroğlu, "Bu bayram da görevimizin başındaydık. Birlik, beraberlik, sağlık ve huzur içerisinde, tatlı sohbetler edeceğimiz bayramlarda buluşmak dileğiyle" diyerek mesajını tamamladı.
Orman Yangınlarına Karşı Kesintisiz Mücadele
Alev Avcıları ekiplerinin özverili çalışmaları, Zonguldak ve çevresindeki ormanlık alanların korunmasında büyük bir rol oynuyor. Ekiplerin tatil ve özel gün demeden sürdürdüğü bu hassas görev, bölge halkı ve çevre için büyük önem taşımakta. Yangınların ilk anlarında etkili müdahale, büyük felaketlerin önlenmesinde kritik bir öneme sahip.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.