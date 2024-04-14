Elektrik arızası faciası! Seyir halindeki araç alev topuna döndü

Araç Alev Alev Yandı: İtfaiye Müdahalesiyle Kontrol Altına Alındı

Yangın, elektrik aksamındaki bir sorundan kaynaklandı. Araç, hızla ilerlerken birden bire alevler içinde kaldı. Şoför Yılmaz P., aracı hemen yol kenarına çekerek güvenli bir şekilde dışarı atladı ve itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Cide itfaiye ekipleri, yanan aracı kontrol altına aldı ve alevleri söndürdü.

Tamamen Yanan Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Bu üzücü olay sonucunda, araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay, araç sahiplerini ve sürücüleri elektrik sistemlerindeki potansiyel tehlikeler konusunda bir kez daha uyardı. Araç yangınları, özellikle elektrik aksamındaki arızalar yüzünden gerçekleşebiliyor. Bu tür yangınların önüne geçmek için düzenli araç bakımlarının yapılması büyük önem taşımaktadır.