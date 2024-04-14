Elektrik arızası faciası! Seyir halindeki araç alev topuna döndü

Araç Alev Alev Yandı: İtfaiye Müdahalesiyle Kontrol Altına Alındı
Yangın, elektrik aksamındaki bir sorundan kaynaklandı. Araç, hızla ilerlerken birden bire alevler içinde kaldı. Şoför Yılmaz P., aracı hemen yol kenarına çekerek güvenli bir şekilde dışarı atladı ve itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Cide itfaiye ekipleri, yanan aracı kontrol altına aldı ve alevleri söndürdü.
Tamamen Yanan Araç Kullanılamaz Hale Geldi
Bu üzücü olay sonucunda, araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay, araç sahiplerini ve sürücüleri elektrik sistemlerindeki potansiyel tehlikeler konusunda bir kez daha uyardı. Araç yangınları, özellikle elektrik aksamındaki arızalar yüzünden gerçekleşebiliyor. Bu tür yangınların önüne geçmek için düzenli araç bakımlarının yapılması büyük önem taşımaktadır.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.