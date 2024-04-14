- Asayiş

Elektrik arızası faciası! Seyir halindeki araç alev topuna döndü

Kastamonu'nun Cide ilçesi, şoke edici bir olaya sahne oldu. Seyir halindeki bir hafif ticari araç, elektrik aksamında meydana gelen arıza nedeniyle alev aldı. Olay, Cide'ye bağlı Loç Bölgesi Acuna mevkiinde gerçekleşti. Yılmaz P. tarafından yönetilen 34 AY 9800 plakalı araç, büyük bir tehlike ile karşı karşıya kaldı.

İhlas Haber Ajansı
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Elektrik arızası faciası! Seyir halindeki araç alev topuna döndü mask
Elektrik arızası faciası! Seyir halindeki araç alev topuna döndü
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Araç Alev Alev Yandı: İtfaiye Müdahalesiyle Kontrol Altına Alındı

Yangın, elektrik aksamındaki bir sorundan kaynaklandı. Araç, hızla ilerlerken birden bire alevler içinde kaldı. Şoför Yılmaz P., aracı hemen yol kenarına çekerek güvenli bir şekilde dışarı atladı ve itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Cide itfaiye ekipleri, yanan aracı kontrol altına aldı ve alevleri söndürdü.

Elektrik arızası faciası! Seyir halindeki araç alev topuna döndü

Tamamen Yanan Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Bu üzücü olay sonucunda, araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay, araç sahiplerini ve sürücüleri elektrik sistemlerindeki potansiyel tehlikeler konusunda bir kez daha uyardı. Araç yangınları, özellikle elektrik aksamındaki arızalar yüzünden gerçekleşebiliyor. Bu tür yangınların önüne geçmek için düzenli araç bakımlarının yapılması büyük önem taşımaktadır.
# araç

14 Nis 2024 - 13:55 Kastamonu- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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