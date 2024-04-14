Otomobil tarlaya uçtu, iki kişi yaralandı

Kaza Detayları ve Yaralılar

Edinilen bilgilere göre, kaza Tosya ilçesi D100 karayolunun Ortalıca köyü mevkiinde gerçekleşti. Sürücü T.U. ve yanında bulunan K.U., aracın kontrolünü kaybetmeleri sonucu tarlaya savruldu. Kazanın hemen ardından olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak Tosya Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Yetkililerden Açıklama

Olayın ardından yetkililer tarafından yapılan açıklamada, kazaya ilişkin inceleme başlatıldığı ve trafik güvenliği konusunda sürücülerin daha dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

Güvenlik Uyarıları ve Önlemler

Bu tür kazaların önüne geçmek için alınabilecek önlemler ve sürücülere yönelik güvenlik tavsiyeleri de hatırlatıldı. Uzmanlar, uzun yolculuklarda sık sık mola verilmesini, hız limitlerine uyulmasını ve özellikle bayram gibi yoğun trafik dönemlerinde ekstra dikkatli olunmasını öneriyor.

Kaza Sonrası Trafik Durumu

Kaza nedeniyle D100 karayolunda trafik akışında kısa süreli aksamalar meydana geldi. İlgili birimler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda trafik normale döndürüldü.