Mazda'nın 2024 Türkiye fiyat listesi: Japon mühendisliği ve üstün sürüş deneyimi

Japonya'dan Gelen Efsane: Mazda

1920 yılında Japonya'da kurulan çok uluslu otomobil üreticisi Mazda, sadece ulaşım sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda saf sürüş zevkini vurgulayan ileri teknolojileriyle öne çıkıyor. "Drive Together" teknolojisi sayesinde, Mazda araçları sürüşü daha doğru ve keyifli hale getiriyor. 2015 yılında 1.5 milyon araç üretimi ve satışı ile global otomotiv sektöründe en büyük 15. üretici olma başarısına ulaşmıştır.

2023 Mazda Modelleri ve Fiyatları: Teknoloji ve Zarafet

Mazda, Japon teknolojisi ile donatılmış araç serileriyle dikkat çekiyor. İşte 2023 yılı için Türkiye piyasasındaki güncel Mazda fiyat listesi:

Mazda 2 Serisi: Şıklık ve Fonksiyonellik

Mazda 2 1.5 SKY-G Power Sense AT: 717.300 TL

2008 Yılı Otomobili unvanını kazanan Mazda 2, B sınıfı bir otomobil olarak Japonya'da Demio adıyla biliniyor. Kompakt boyutlarıyla şehir içinde manevra kabiliyeti sunan Mazda 2, teknoloji ve konforu bir arada sunuyor.

Mazda CX-5: Güvenlik ve Konforun Simgesi

Mazda CX-5 2.0 SKY-G 4X4 AT Power Sense Plus (Nappa- Brown): 1.634.850 TL

Mazda CX-5 2.0 SKY-G 4X4 AT Power Sense Beyaz Deri: 1.611.270 TL

Mazda CX-5 2.0 SKY-G 4X4 AT Power Sense Sport (Siyah Deri): 1.624.580 TL

Güvenlik donanımlarıyla ön plana çıkan Mazda CX-5, Power Sense donanım paketiyle üst düzey bir sürüş deneyimi sunuyor. Navigasyon özellikleri standart olarak araçlarda mevcut, bu da sürücülere ekstra bir kolaylık sağlıyor.

Mazda MX-5: Spor Otomobil Tutkunlarına Özel

Mazda MX-5 1.5 SKY-G Power Sense i-Activsense Beyaz Deri: 1.071.160 TL

Mazda MX-5 1.5 SKY-G Power Sence: 1.026.290 TL

Mazda MX-5 1.5 SKY-G Power Sence Terracato: 1.038.160 TL

Arkadan itişli ve 2 kişilik bir spor otomobil olan Mazda MX-5, atmosferik motor seçenekleriyle performans severlere hitap ediyor.

Mazda 6: Elegans ve Teknolojinin Buluşma Noktası

Mazda 6 2.0 SKY-G AT Power Sense Beyaz Deri: 337.990.00 TL

Mazda 6 2.0 SKY-G AT Power Sense Benzinli: (Güncelleniyor)

Radar hız kontrol sistemi ve sürücü dikkat uyarısı gibi özelliklerle donatılmış Mazda 6, zarif tasarımıyla dikkat çekiyor.

Mazda MX-5 RF: Daha Fazla Güç ve Şıklık

Mazda MX-5 RF 2.0 SKY-G Power Sense Beyaz Deri: 1.149.800 TL

Mazda MX-5 RF 1.5 SKY-G Power Sence: 1.098.350 TL

Mazda MX-5 RF 1.5 SKY-G Power Sence Terracato: 1.109.000 TL

Alçak duruşu ve arkadan itişli yapısıyla Mazda MX-5 RF, hafif spor otomobil kategorisinde öne çıkıyor.





Mazda 2023: Yenilikçilik ve Sürekli Gelişim

Mazda, 2023 yılında da yenilikçi yaklaşımlarını ve sürücü odaklı tasarımlarını Türkiye otomobil piyasasına sunmaya devam ediyor. İster şehir içi ister uzun yolculuklar olsun, Mazda'nın geniş model yelpazesi her türlü ihtiyaca cevap veriyor.