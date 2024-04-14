- Olay Entrika

McDonald’s'tan devrim yaratan reklam: kokusuyla müşteri çeken Billboardlar

Hollanda'da McDonald's, koku yayan reklam panolarıyla dikkat çekiyor. Geçenlerin restorana yönlendirilmesini sağlayan bu yeni reklam stratejisi, nasıl mı çalışıyor? Haber metnimizde…

Osman Aykan
Osman Aykan Tüm Haberleri
McDonald’s'tan devrim yaratan reklam: kokusuyla müşteri çeken Billboardlar mask
McDonald’s'tan devrim yaratan reklam: kokusuyla müşteri çeken Billboardlar
McDonald’s'tan devrim yaratan reklam: kokusuyla müşteri çeken Billboardlar
Haber albümü için resme tıklayın

McDonald’s’tan Kokulu Reklam Hamlesi

McDonald’s'tan devrim yaratan reklam: kokusuyla müşteri çeken Billboardlar

Hollanda sokaklarında yeni bir reklam deneyimi yaşanıyor. McDonald’s ve TBWA\Neboko iş birliğiyle tasarlanan özel reklam panoları, geçenleri doğrudan McDonald’s restoranlarına çekmeyi hedefliyor. Bu panolar, sıradan bir görsel reklamdan çok daha fazlasını sunuyor; McDonald’s’ın ikonik patates kızartmalarının kokusunu yayıyor.

Koku yayan panolar nasıl çalışıyor?

Bu reklam panoları, McDonald’s patates kızartmalarının kokusunu etrafa yayacak şekilde tasarlanmıştır. Reklam panosunun içinde, kokuyu serbest bırakmak için özel bir ısıtma ve havalandırma sistemi bulunuyor. Bu sistem sayesinde, yanından geçen herkes McDonald’s’ın imza lezzetinin kokusunu alıyor ve bu, restorana olan ilgiyi artırıyor.

Reklamın etkisi ve yerleşimiMcDonald’s'tan devrim yaratan reklam: kokusuyla müşteri çeken Billboardlar

Kokulu panolar, özellikle McDonald’s restoranlarına yakın noktalarda stratejik olarak yerleştirilmiş. Bu sayede, kokuyu alan kişiler doğrudan en yakın McDonald’s şubesine yönlendiriliyor. McDonald’s bu yaratıcı yaklaşımla, marka bilinirliğini ve müşteri ilgisini maksimuma çıkarmayı amaçlıyor.

Diğer ülkelerde uygulanabilir mi?

Bu yaratıcı reklam kampanyası şimdilik sadece Hollanda'da hizmet veriyor. Ancak bu fikrin başka ülkelerde ve farklı sektörlerde de uygulanıp uygulanamayacağı merak konusu. McDonald’s’ın bu yenilikçi reklam stratejisi, global çapta benimsenebilir mi, zaman gösterecek.

Müşteri tepkileri ve gelecek planlarMcDonald’s'tan devrim yaratan reklam: kokusuyla müşteri çeken Billboardlar

Kokunun insan davranışları üzerindeki güçlü etkisi göz önüne alındığında, bu reklam yönteminin insanları gerçekten McDonald’s’a çekip çekmediği izlenecek. McDonald’s bu yaratıcı strateji ile hem marka imajını güçlendiriyor hem de satışlarını artırmayı hedefliyor. Gelecekte bu tür reklam teknolojilerinin daha fazla kullanılması bekleniyor.

14 Nis 2024 - 14:08 - Olay Entrika

Mahreç  Osman Aykan

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL