2024 New Holland traktör fiyatları ne durumda? İşte yeni gelen zamlar sonrası tam liste

2024 yılına adım adım yaklaştığımız şu günlerde, tarım sektörüne yönelik yapılan zamlarla birlikte New Holland traktör fiyatları da güncellendi. Pek çok modelde önemli fiyat artışlarının yaşandığı bu yıl, traktör alıcıları için oldukça kritik. İşte, tarım profesyonellerinin ve çiftçilerin yakından takip ettiği, güncel ve detaylı New Holland traktör fiyat listesi.

Türkiye’de En Çok Tercih Edilen Traktör: New Holland

New Holland, tarım makineleri sektöründe en çok tercih edilen markalardan biri olarak öne çıkıyor. Özellikle tarla ve bahçe tipi tasarımları, kompakt yapıları ile dikkat çeken New Holland traktör modelleri, teknik özellikleriyle de kullanıcıların beğenisini topluyor. Model bazında incelediğimizde, New Holland TD 75 gibi sıfır traktör fiyatları büyük bir ilgi görüyor.

2024 New Holland Traktör Fiyatları Nasıl Belirlendi?

New Holland traktör fiyatları, 2024 yılı itibarıyla yeni bir güncelleme aldı. Zam oranlarının modelden modele değiştiği bu güncellemeyle birlikte, her seçenekte ciddi fiyat artışları göze çarpıyor. Ancak, New Holland traktörler, Türkiye'deki diğer traktör markalarıyla kıyaslandığında hala en uygun fiyatlı seçenekler arasında yer alıyor.

Öne Çıkan Modeller ve Fiyatları

New Holland T580B Serisi:

T580B 4WD 13.6R24 (BB3) TMR: 990.470 TL

T580B 4WD 380/70R28 (BB5) TMR: 1.002.846 TL

New Holland TT55B Serisi:

TT55B 4WD 380/70R28 (T117) TMR: 1.059.021 TL

TT55B 2WD 12X28 (T103) TMR: 879.278 TL

New Holland TD75D Serisi:

TD75D 4WD K.K. 14X30 (D4) TMR: 1.710.434 TL

65 ve 75 Serisi Yüksek Güçlü Traktörler:

65-56 New Holland 4WD KAB. 14.9R30 (E15) TMR: 1.419.535 TL

75-56S 4WD KAB. 420/85R30 (56S10) TMR: 1.548.892 TL

Ekonomik Durum ve Fiyat Güncellemeleri

New Holland traktör fiyat listesi genellikle her ay başında yenilenmekle birlikte, ekonomik gelişmelere bağlı olarak bu sürenin uzayıp kısalması mümkün. Dolayısıyla, alıcıların güncel fiyat listesini düzenli olarak takip etmeleri önerilir.

İkinci El New Holland Traktör Fiyatları

Yeni traktör fiyatlarının yanı sıra, ikinci el pazarında da New Holland traktörler büyük ilgi görüyor. Örneğin, 2014 model New Holland TT50 sıfır fiyatları 500.000 TL civarında seyrediyor. Bu nedenle, daha düşük bütçelerle kaliteli bir traktör arayanlar için ikinci el seçenekleri de değerlendirilebilir.

Sonuç ve Kullanıcı Yorumları

Her ne kadar 2024 yılında traktör fiyatlarına zam uygulansa da, New Holland traktörler Türkiye’de hala uygun fiyatlı modeller arasında gösteriliyor. Teknik özellikler ve kullanıcı yorumları, bu traktörlerin popülerliğini artıran faktörler arasında. Detaylı bir teknik inceleme yaparak, ihtiyaca uygun modeli seçmek mümkün.