Kur’an-ı Kerim’e el basarak 2. döneme başladı

Tanju Özcan'ın göreve ikinci kez başlama töreni

31 Mart'ta gerçekleşen seçimlerin ardından, CHP'li Tanju Özcan, Bolu Belediye Başkanı olarak ikinci dönemine başlamıştır. 2019'da ilk defa göreve başladığında olduğu gibi, Özcan bu dönemine de Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin ederek başladı. Bu geleneksel yemin töreni, Bolu meclis salonunda yerel yöneticiler ve vatandaşların huzurunda gerçekleşti.

Yemin ve taahhütler

Yemin töreninde Özcan, Bolu halkına adil ve şeffaf bir yönetim vaadiyle başladı. "Kimseyi kayırmadan, yetimin hakkını yemeden" şeklindeki ifadelerle halka hizmet etme konusunda kararlılığını vurguladı. Ayrıca, belediye ihalelerinin şeffaf bir şekilde yürütüleceğini ve halkın kaynaklarının korunacağını taahhüt etti.

Atatürk İlkeleri

Tanju Özcan'ın yemininde Atatürk'ün devrimlerine ve ilkelerine olan bağlılığı önemli bir yer tuttu. Özcan, Atatürk'ün izinden gitmeye devam edeceğini ve bu ilkelere göre Bolu'yu yöneteceğini belirtti. Bu duruş, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Özcan'ın politik duruşunu güçlü bir şekilde yansıtıyor.

Bolu için gelecek planları

Özcan'ın ikinci dönemi için planları arasında, Bolu'nun altyapısını güçlendirmek, sosyal yardım projelerini artırmak ve kültürel faaliyetleri desteklemek bulunuyor. Bu planlar, Bolu'yu bir turizm ve yaşam merkezi olarak geliştirmeyi amaçlıyor. Özcan, bu sayede Bolu'nun ekonomik ve sosyal düzeyinin yükseltilmesini hedeflemekte.

Yönetimde şeffaflık ve katılımcılık

Özcan'ın yönetim anlayışının temel taşlarından biri şeffaflık ve halka açıklık. Belediye işleyişinde, karar alma süreçlerinin her aşamasında halkın katılımını sağlamak ve bilgilendirme yapmak öncelikli hedefler arasında. Bu yaklaşım, halkın belediye yönetimine olan güvenini artırmakta ve yönetimde hesap verebilirliği pekiştirmekte.

Tanju Özcan'ın ikinci dönem başkanlığı, yerel halk tarafından büyük bir destek ve umutla karşılandı. Liderliğinde, Bolu'nun daha şeffaf, adil ve kapsayıcı bir yönetim anlayışı ile yönetilmesi beklenmektedir. Bu yeni dönem, Bolu'nun gelişimine katkı sağlayacak yenilikleri ve projeleri beraberinde getireceği öngörülüyor.