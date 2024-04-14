Bolu vefat edenler.. 14 Nisan 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

İBRAHİM TASLAMICIOĞLU
Akpınar mahallesi halkından Remziye TASLAMICIOĞLU’nun eşi Safure ve Hamdi TASLAMICIOĞLU’nun oğlu Savaş ve Sadun TASLAMICIOĞLU’nun babaları İbrahim İhsan İlhan Sabire Emine ve Müzeyyen TASLAMICIOĞLU’nun kardeşleri;
Cenazesi buğün büyük camide kılınacak ikindi ve cenaze namazı sonrası çıkınlar mahallesi mezarlığına defnedilecektir.
AHMET YÖRÜKOĞLU
Seben ilçesi kızık köyü halkından (Merhume) Bahire YÖRÜKOĞLU’nun eşi Sabahattin YÖRÜKOĞLU Hacer ve Melehat’in babaları
Cenazesi buğün Seben ilçesi kızık köyü camide kılınacak ikindi ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.