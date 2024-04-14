- Gündem

Bolu vefat edenler.. 14 Nisan 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

Bolu’da 14 Nisan 2024 Bugün 2 kişi hayatını kaybetti. İşte Bolu’da günün vefat defin listesi…

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Bolu vefat edenler.. 14 Nisan 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi... mask
Büyütmek için resme tıklayın

İBRAHİM TASLAMICIOĞLU

Akpınar mahallesi halkından Remziye TASLAMICIOĞLU’nun eşi Safure ve Hamdi TASLAMICIOĞLU’nun oğlu Savaş ve Sadun TASLAMICIOĞLU’nun babaları İbrahim İhsan İlhan Sabire Emine ve Müzeyyen TASLAMICIOĞLU’nun kardeşleri;

Cenazesi buğün büyük camide kılınacak ikindi ve cenaze namazı sonrası çıkınlar mahallesi mezarlığına defnedilecektir.

AHMET YÖRÜKOĞLU

Seben ilçesi kızık köyü halkından (Merhume) Bahire YÖRÜKOĞLU’nun eşi Sabahattin YÖRÜKOĞLU  Hacer ve  Melehat’in babaları

Cenazesi buğün Seben ilçesi kızık köyü camide kılınacak ikindi ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
# Çıkınlar Mahallesi

14 Nis 2024 - 14:31 - Gündem

Mahreç  Esra Perçin

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL