Bolu vefat edenler.. 14 Nisan 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

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İBRAHİM TASLAMICIOĞLU

Akpınar mahallesi halkından Remziye TASLAMICIOĞLU’nun eşi Safure ve Hamdi TASLAMICIOĞLU’nun oğlu Savaş ve Sadun TASLAMICIOĞLU’nun babaları İbrahim İhsan İlhan Sabire Emine ve Müzeyyen TASLAMICIOĞLU’nun kardeşleri;

Cenazesi buğün büyük camide kılınacak ikindi ve cenaze namazı sonrası çıkınlar mahallesi mezarlığına defnedilecektir.

AHMET YÖRÜKOĞLU

Seben ilçesi kızık köyü halkından (Merhume) Bahire YÖRÜKOĞLU’nun eşi Sabahattin YÖRÜKOĞLU Hacer ve Melehat’in babaları

Cenazesi buğün Seben ilçesi kızık köyü camide kılınacak ikindi ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.