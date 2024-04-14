Altay’ın 6 maçtır yüzü gülmüyor

Altay Futbol Takımı, Trendyol 1. Lig'de oynadığı son 6 maçını kaybederek zorlu bir dönemden geçiyor. Siyah-beyazlılar, Şubat 2024'te Giresunspor karşısında aldıkları galibiyetten bu yana istikrarlı bir performans sergileyemedi.
Eyüpspor'a karşı alınan mağlubiyet
Geçtiğimiz hafta Eyüpspor'a 4-1 mağlup olarak küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Altay, 30. haftada Süper Lig hedefi olan Çorum FK ile karşılaştı. Maçta 3-1 mağlup olsalar da, takımın sahada gösterdiği mücadele gelecek sezon için umut verdi.
Son 6 maçta üst üste yenilgi
Ümraniyespor, Gençlerbirliği, Sakaryaspor, Bandırmaspor, Eyüpspor ve Çorum FK maçlarında üst üste mağlubiyetler alan Altay, son 6 maçını kaybederek kriz dönemine girdi. Ancak, son maçtaki performansları taraftarları umutlandırdı.
Gelecek sezon TFF 2. Lig'de
Son 4 haftada Manisa FK, Boluspor, Adanaspor ve Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak olan Altay, sezonu düşme hattında noktalayacak ve gelecek sezon TFF 2. Lig'de mücadele edecek.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.