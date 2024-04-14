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Altay’ın 6 maçtır yüzü gülmüyor

Trendyol 1. Lig takımlarından Altay, son 6 maçını kaybederek küme düşme hattına girdi. Ancak, son maçta gösterdikleri performans taraftarları umutlandırdı.

İhlas Haber Ajansı
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Altay’ın 6 maçtır yüzü gülmüyor mask
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Altay Futbol Takımı, Trendyol 1. Lig'de oynadığı son 6 maçını kaybederek zorlu bir dönemden geçiyor. Siyah-beyazlılar, Şubat 2024'te Giresunspor karşısında aldıkları galibiyetten bu yana istikrarlı bir performans sergileyemedi.

Altay’ın 6 maçtır yüzü gülmüyor

Eyüpspor'a karşı alınan mağlubiyet

Geçtiğimiz hafta Eyüpspor'a 4-1 mağlup olarak küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Altay, 30. haftada Süper Lig hedefi olan Çorum FK ile karşılaştı. Maçta 3-1 mağlup olsalar da, takımın sahada gösterdiği mücadele gelecek sezon için umut verdi.

Son 6 maçta üst üste yenilgi

Ümraniyespor, Gençlerbirliği, Sakaryaspor, Bandırmaspor, Eyüpspor ve Çorum FK maçlarında üst üste mağlubiyetler alan Altay, son 6 maçını kaybederek kriz dönemine girdi. Ancak, son maçtaki performansları taraftarları umutlandırdı.

Gelecek sezon TFF 2. Lig'de

Son 4 haftada Manisa FK, Boluspor, Adanaspor ve Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak olan Altay, sezonu düşme hattında noktalayacak ve gelecek sezon TFF 2. Lig'de mücadele edecek.
# ankara, boluspor

14 Nis 2024 - 14:37 İzmir- Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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