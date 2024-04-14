Göynük'te yol yatırımları hızla devam ediyor

Altyapı gelişimi için önemli adımlar

Göynük'te, özellikle Dedeler Orman İşletme Şefliği bölgesinde 143 kod numaralı yeni yolun yapım çalışmaları, bölgenin ulaşım altyapısını önemli ölçüde güçlendirecek. Yolun uzunluğu 4+900 kilometre olup, bölgenin ulaşımını daha etkin ve verimli hale getirecek.

Yetkililer sahada

Makine İkmal Şube Müdürü Turgay Kağan ve İşletme Müdürü Ahmet Öztürk, projenin ilerleyişini yakından takip ederek sahada incelemelerde bulundular. Orman İşletme Şefi Mustafa Ecir'den alınan bilgiler doğrultusunda projenin koordinasyonunu sağlayarak çalışmaların daha verimli ilerlemesine katkı sağladılar.

Güvenli ve kaliteli yol yapımı

Yapım aşamasında olan yolun güvenli ve kaliteli bir şekilde tamamlanabilmesi için teknik detaylara özen gösteriliyor. Turgay Kağan, yol yapım sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar ve teknik esaslar hakkında ekiplere bilgilendirmelerde bulunarak, projenin maksimum güvenlik standartlarında tamamlanmasını sağlıyor.

Bütçe yönetimi ve ödenek kullanımı

Projenin ödenek aşımına meydan vermeden tamamlanması için bütçe disiplinine önem veriliyor. Turgay Kağan'ın liderliğindeki ekipler, yol yatırım programlarının bütçe disiplini içerisinde yürütülmesini sağlayarak ekonomik sürdürülebilirliği ön planda tutuyorlar.

Yolun bölgeye etkileri ve beklentiler

Yeni yolun tamamlanmasıyla birlikte, Göynük bölgesinin sosyoekonomik yapısına olumlu etkilerde bulunması bekleniyor. Ulaşım altyapısının güçlenmesi, bölge halkının yaşam kalitesini artırarak bölgeye yapılan yatırımları teşvik edecek. Aynı zamanda, yeni yolun tamamlanmasıyla turizm gibi sektörler için de yeni fırsatlar doğacak.

Çevreye duyarlı yol yapımı

Göynük'teki yol yapım projeleri, çevre duyarlılığına da önem vererek doğal yaşam alanlarını korumayı hedefliyor. Yol yapımı sürecinde çevreye minimum etkiyle çalışmalar yürütülerek, bölgenin ekolojik dengesinin korunması sağlanıyor.