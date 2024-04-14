17 Nisan 2024 Çarşamba Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı kesintiler Bolu Merkez, Gerede, Mengen, Mudurnu dikkat! Bu köyler ve mahalleler elektriksiz kalacak

17 Nisan 2024 Çarşamba Bolu Planlı Elektrik Kesinleri
PARMAĞINIZLA TABLO ÜZERİNDE GEZİNEBİLİRSİNİZ
|İl
|İlçe
|Mahalle
|Cadde-Sokak
|Planlanan Tarih
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|BOLU
|GEREDE
|DAYIOGLU, DAYIOĞLU
|AKASYA SK., ÇAMLIK, ÇAMLIK SK., DÖRTDİVAN CD., HAYRETTIN DEMIRALP, HAYRETTİN DEMİRALP CD., IHLAMUR SK., KARANFİL SK., LADIN SK., LADİN SK.
|17.04.2024
|14:00
|15:00
|BOLU
|GEREDE
|DAYIOGLU, DAYIOĞLU
|GÖL BÖLGESI 10, GÖL BÖLGESİ 21 SK., GÖL BÖLGESİ 7
|17.04.2024
|13:00
|14:00
|BOLU
|MENGEN
|BAYRAMOĞLU, ÇUKURCA, DÖRTYOL, KADIRLER, KADİRLER, KARAKUZ, YENI, YENİ
|Agalar Köyü Yolu, AĞALAR KÖYÜ YOLU, ÇUKURCA KÖYÜ YOLU, DÖRTYOL MAHALLE YOLU, KADIRLER MAHALLE YOLU, KADİRLER, KARAKUZ MAHALLE YOLU, MENGEN GÖKÇESU YOLU, YENI MAHALLE YOLU
|17.04.2024
|09:30
|17:00
|BOLU
|MUDURNU
|YEGENDERESI, YEĞENDERESİ
|YEGENDERESI, YEĞENDERESİ, YEĞENDERESİ KÖYÜ YOLU, YEĞENDERESİ SK.
|17.04.2024
|10:00
|12:30
|BOLU
|MERKEZ
|ALIÇÖREN, KÜLTÜR, YENIÇAYDURT MERKEZ, YENİÇAYDURT
|ALIÇÖREN KÖY SOKAĞI, ALIÇÖREN ORTAOKULU İÇİ YOLU, CAHİT DİNÇTÜRK SK., YENI ÇAYDURT MERKEZ, YENİ ÇAYDURT MERKEZ KÖY SOKAĞI, YENİÇAYDURT KÖYÜ, YUVA ÇAYDURT
|17.04.2024
|09:00
|15:30
|BOLU
|MUDURNU
|DERE, DEREÇETİNÖREN, FINDICAK MÜCAVIR, GEDİKLER, GÖLLÜÖREN, GÜRÇAM, KAYABAŞI, KINGILAR, KÖSELER, MERKEZ, PİRLER, SARICALAR, YILDIRIM BAYAZID
|BOLU BİLECİK YOLU, ÇAVUŞLAR ÇİFTLİĞİ KÜME EVLER, DERECETINOREN_DERE_MAH, DEREÇETINÖREN MERKEZ KÖY YOLU, DEREÇETİNÖREN KÖYÜ YOLU, FINDICAK KÖYÜ YOLU, FINDICAK MÜCAVIR MAHALLE YOLU, GÖLLÜÖREN KÖY YOLU, GÖLLÜÖREN KÖYÜ YOLU, GÜRÇAM KÖSELER MAHALLE YOLU, GÜRÇAM KÖY YOLU, GÜRÇAM KÖYÜ ÇAMLAR ALTI MEVKİİ, GÜRÇAM KÖYÜ YOLU, GÜRÇAM MAH YOLU, KINGILAR MAHALLE YOLU, KINHGILAR, PELİTÖZÜ KÖYÜ YOLU, SARICALAR MAHALLE YOLU
|17.04.2024
|10:00
|14:00
|BOLU
|MERKEZ
|SEMERCİLER, SİYAMOĞLU
|MENGEN YOLU, SEMERCİLER KÖYÜ YOLU
|17.04.2024
|09:00
|15:30
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.