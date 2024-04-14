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17 Nisan 2024 Çarşamba Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı kesintiler Bolu Merkez, Gerede, Mengen, Mudurnu dikkat! Bu köyler ve mahalleler elektriksiz kalacak

17 Nisan 2024 Çarşamba Bolu Merkez, Gerede, Mengen, Mudurnu dikkat! Önemli altyapı çalışmaları nedeniyle kapsamlı elektrik kesintileri. İşte SEDAŞ Planlı kesintiler tablosu...

Osman Aykan
Osman Aykan Tüm Haberleri
17 Nisan 2024 Çarşamba Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı kesintiler Bolu Merkez, Gerede, Mengen, Mudurnu dikkat! Bu köyler ve mahalleler elektriksiz kalacak mask
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17 Nisan 2024 Çarşamba  Bolu Planlı Elektrik Kesinleri

PARMAĞINIZLA TABLO ÜZERİNDE GEZİNEBİLİRSİNİZ

İlİlçeMahalleCadde-SokakPlanlanan TarihBaşlama SaatiBitiş Saati
BOLUGEREDE DAYIOGLU, DAYIOĞLU AKASYA SK., ÇAMLIK, ÇAMLIK SK., DÖRTDİVAN CD., HAYRETTIN DEMIRALP, HAYRETTİN DEMİRALP CD., IHLAMUR SK., KARANFİL SK., LADIN SK., LADİN SK.17.04.202414:0015:00
BOLUGEREDE DAYIOGLU, DAYIOĞLU GÖL BÖLGESI 10, GÖL BÖLGESİ 21 SK., GÖL BÖLGESİ 717.04.202413:0014:00
BOLUMENGEN BAYRAMOĞLU, ÇUKURCA, DÖRTYOL, KADIRLER, KADİRLER, KARAKUZ, YENI, YENİ Agalar Köyü Yolu, AĞALAR KÖYÜ YOLU, ÇUKURCA KÖYÜ YOLU, DÖRTYOL MAHALLE YOLU, KADIRLER MAHALLE YOLU, KADİRLER, KARAKUZ MAHALLE YOLU, MENGEN GÖKÇESU YOLU, YENI MAHALLE YOLU17.04.202409:3017:00
BOLU MUDURNU YEGENDERESI, YEĞENDERESİ YEGENDERESI, YEĞENDERESİ, YEĞENDERESİ KÖYÜ YOLU, YEĞENDERESİ SK.17.04.202410:0012:30
BOLUMERKEZ ALIÇÖREN, KÜLTÜR, YENIÇAYDURT MERKEZ, YENİÇAYDURT ALIÇÖREN KÖY SOKAĞI, ALIÇÖREN ORTAOKULU İÇİ YOLU, CAHİT DİNÇTÜRK SK., YENI ÇAYDURT MERKEZ, YENİ ÇAYDURT MERKEZ KÖY SOKAĞI, YENİÇAYDURT KÖYÜ, YUVA ÇAYDURT17.04.202409:0015:30
BOLUMUDURNU DERE, DEREÇETİNÖREN, FINDICAK MÜCAVIR, GEDİKLER, GÖLLÜÖREN, GÜRÇAM, KAYABAŞI, KINGILAR, KÖSELER, MERKEZ, PİRLER, SARICALAR, YILDIRIM BAYAZID BOLU BİLECİK YOLU, ÇAVUŞLAR ÇİFTLİĞİ KÜME EVLER, DERECETINOREN_DERE_MAH, DEREÇETINÖREN MERKEZ KÖY YOLU, DEREÇETİNÖREN KÖYÜ YOLU, FINDICAK KÖYÜ YOLU, FINDICAK MÜCAVIR MAHALLE YOLU, GÖLLÜÖREN KÖY YOLU, GÖLLÜÖREN KÖYÜ YOLU, GÜRÇAM KÖSELER MAHALLE YOLU, GÜRÇAM KÖY YOLU, GÜRÇAM KÖYÜ ÇAMLAR ALTI MEVKİİ, GÜRÇAM KÖYÜ YOLU, GÜRÇAM MAH YOLU, KINGILAR MAHALLE YOLU, KINHGILAR, PELİTÖZÜ KÖYÜ YOLU, SARICALAR MAHALLE YOLU17.04.202410:0014:00
BOLUMERKEZ SEMERCİLER, SİYAMOĞLU MENGEN YOLU, SEMERCİLER KÖYÜ YOLU17.04.202409:0015:30
# nisan, mudurnu, tarih

14 Nis 2024 - 14:35 - Gündem

Mahreç  Osman Aykan

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