- Spor

Boluspor kaptanı Çağlar Şahin Akbaba net konuştu: “Hala yapacağımız çok işimiz var”

Boluspor, Trendyol 1. Lig'de Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti. Kaptan Çağlar Şahin Akbaba'nın liderliğinde galibiyet serisine devam ediyorlar. Bolu Atatürk Stadyumu'nda galibiyet coşkusu yaşandı.

Mustafa Aykan
Mustafa Aykan Tüm Haberleri
Boluspor kaptanı Çağlar Şahin Akbaba net konuştu: “Hala yapacağımız çok işimiz var” mask
Boluspor kaptanı Çağlar Şahin Akbaba net konuştu: “Hala yapacağımız çok işimiz var”
Boluspor kaptanı Çağlar Şahin Akbaba net konuştu: “Hala yapacağımız çok işimiz var”
+2
Haber albümü için resme tıklayın

Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 30. hafta mücadelesinde, Bolu Atatürk Stadyumu'nda Ümraniyespor'u ağırladı. Yoğun bir mücadele sonucunda, Boluspor sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak galibiyet hasretine son verdi. Maçın tek golünü 86. dakikada Tunahan Çiçek kaydetti. Bu sonuçla birlikte Boluspor, ligdeki puanını 46'ya çıkararak play-off iddiasını sürdürdü.

Boluspor kaptanı Çağlar Şahin Akbaba net konuştu: “Hala yapacağımız çok işimiz var”

Kaptan Akbaba sahneye çıkıyor

Maçın ardından Boluspor'un tecrübeli kaptanı Çağlar Şahin Akbaba, takım arkadaşları ile birlikte orta sahada bir yumak oluşturarak yaptığı konuşmada dikkat çekti. Akbaba, "Bugün biz sahada karakterimizi ortaya koyduk. Boluspor gibi oynadık ve elimizden gelenin en iyisini yaparak, bu galibiyeti taraftarlarımıza armağan ettik. Evimize gururla dönüyoruz" dedi. Akbaba'nın liderliğindeki Boluspor, sergiledikleri mücadele ile hem sahada hem de dışarıda takdir topladı.

Boluspor kaptanı Çağlar Şahin Akbaba net konuştu: “Hala yapacağımız çok işimiz var”

Galibiyet sonrası stadyumda şenlik havası

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Bolu Atatürk Stadyumu adeta bir festival alanına dönüştü. Kaptan Akbaba ve diğer futbolcular, taraftarların çağrısı üzerine tribünlere giderek galibiyeti birlikte kutladılar. Taraftarlar ve futbolcular arasında yapılan karşılıklı tezahüratlar, galibiyetin coşkusunu arttırdı.

Boluspor kaptanı Çağlar Şahin Akbaba net konuştu: “Hala yapacağımız çok işimiz var”

“Hala yapılacak çok iş var”

Çağlar Şahin Akbaba'nın sözleriyle, takım olarak motivasyonlarının yüksek olduğunu ve ligde daha alacakları çok yol olduğunu belirtti. Akbaba, "Çok sevinmeyeceğiz. Hâlâ yapacağımız çok işimiz var. Bu galibiyetle birlikte önümüzdeki maçlara daha güçlü bir şekilde hazırlanacağız" şeklinde konuştu. Boluspor, kalan haftalarda da aynı azim ve kararlılıkla sahaya çıkmaya hazır.

Boluspor kaptanı Çağlar Şahin Akbaba net konuştu: “Hala yapacağımız çok işimiz var”

# boluspor, atatürk

14 Nis 2024 - 14:57 Bolu- Spor

Mahreç  Mustafa Aykan

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL