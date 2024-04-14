Boluspor kaptanı Çağlar Şahin Akbaba net konuştu: “Hala yapacağımız çok işimiz var”

Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 30. hafta mücadelesinde, Bolu Atatürk Stadyumu'nda Ümraniyespor'u ağırladı. Yoğun bir mücadele sonucunda, Boluspor sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak galibiyet hasretine son verdi. Maçın tek golünü 86. dakikada Tunahan Çiçek kaydetti. Bu sonuçla birlikte Boluspor, ligdeki puanını 46'ya çıkararak play-off iddiasını sürdürdü.

Kaptan Akbaba sahneye çıkıyor

Maçın ardından Boluspor'un tecrübeli kaptanı Çağlar Şahin Akbaba, takım arkadaşları ile birlikte orta sahada bir yumak oluşturarak yaptığı konuşmada dikkat çekti. Akbaba, "Bugün biz sahada karakterimizi ortaya koyduk. Boluspor gibi oynadık ve elimizden gelenin en iyisini yaparak, bu galibiyeti taraftarlarımıza armağan ettik. Evimize gururla dönüyoruz" dedi. Akbaba'nın liderliğindeki Boluspor, sergiledikleri mücadele ile hem sahada hem de dışarıda takdir topladı.

Galibiyet sonrası stadyumda şenlik havası

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Bolu Atatürk Stadyumu adeta bir festival alanına dönüştü. Kaptan Akbaba ve diğer futbolcular, taraftarların çağrısı üzerine tribünlere giderek galibiyeti birlikte kutladılar. Taraftarlar ve futbolcular arasında yapılan karşılıklı tezahüratlar, galibiyetin coşkusunu arttırdı.

“Hala yapılacak çok iş var”

Çağlar Şahin Akbaba'nın sözleriyle, takım olarak motivasyonlarının yüksek olduğunu ve ligde daha alacakları çok yol olduğunu belirtti. Akbaba, "Çok sevinmeyeceğiz. Hâlâ yapacağımız çok işimiz var. Bu galibiyetle birlikte önümüzdeki maçlara daha güçlü bir şekilde hazırlanacağız" şeklinde konuştu. Boluspor, kalan haftalarda da aynı azim ve kararlılıkla sahaya çıkmaya hazır.