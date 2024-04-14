Burcu Güneş'ten çarpıcı itiraflar güvendiğim kişiler beni arkamdan vurdu!

Güven Bunalımı: "En Yakınlarım Beni Yıktı"

Güneş, "Güvendiğim kişiler, en zor zamanlarımda bana destek olmaları gerekirken, tam tersine beni arkamdan vurdu. Bu durum beni çok etkiledi ve müzik piyasasından soğuttu" dedi. Şarkıcı, bu kişilerin yardım ettiği ve yanında olmalarını beklediği sözleşmeli ortakları olduğunu ifade etti.

Müzik Dünyasında Hayal Kırıklığı

Burcu Güneş, yaşadığı bu olaylar nedeniyle "Hiç müzik yapmasam da gidip bir sayfiye yerinde yaşasam" dediği günler olduğunu söyledi. Ayrıca, projelerinin başka sanatçılara aktarılması gibi profesyonel hayatında da önemli engellerle karşılaştığını vurguladı.

Estetik İddialarına Cevap: "Hiç Estetiğim Yok"

Estetik operasyonlarla ilgili sorulara da yanıt veren Güneş, "Hiç estetiğim yok, sadece hafif botokslar yaptırıyorum" şeklinde konuştu. Bu açıklama ile birlikte estetik iddialarına net bir şekilde cevap vermiş oldu.

Yeni Nesil Şarkıcılara Hayranlık

Güneş, Simge, Zeynep Bastık ve Sena Şener gibi son dönemde öne çıkan kadın şarkıcılardan etkilendiğini belirtti. Simge'nin sesinin kalbine dokunduğunu, Sena Şener'in özel bestelerini ve Zeynep Bastık'ın rahat yorumunu beğendiğini dile getirdi.

Bu açıklamalar, Burcu Güneş'in hem kişisel hem de profesyonel yaşamında yaşadığı zorluklara ışık tutarken, müzik endüstrisindeki rekabetin de altını çiziyor.