- Olay Entrika

Burcu Güneş'ten çarpıcı itiraflar güvendiğim kişiler beni arkamdan vurdu!

Ünlü şarkıcı Burcu Güneş, katıldığı bir televizyon programında özel hayatıyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Güneş, en zorlandığı konunun güvendiği kişiler tarafından ihanete uğramak olduğunu belirtti.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Burcu Güneş'ten çarpıcı itiraflar güvendiğim kişiler beni arkamdan vurdu! mask
Burcu Güneş'ten çarpıcı itiraflar güvendiğim kişiler beni arkamdan vurdu!
Burcu Güneş'ten çarpıcı itiraflar güvendiğim kişiler beni arkamdan vurdu!
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Güven Bunalımı: "En Yakınlarım Beni Yıktı"

Güneş, "Güvendiğim kişiler, en zor zamanlarımda bana destek olmaları gerekirken, tam tersine beni arkamdan vurdu. Bu durum beni çok etkiledi ve müzik piyasasından soğuttu" dedi. Şarkıcı, bu kişilerin yardım ettiği ve yanında olmalarını beklediği sözleşmeli ortakları olduğunu ifade etti.

Burcu Güneş'ten çarpıcı itiraflar güvendiğim kişiler beni arkamdan vurdu!

Müzik Dünyasında Hayal Kırıklığı

Burcu Güneş, yaşadığı bu olaylar nedeniyle "Hiç müzik yapmasam da gidip bir sayfiye yerinde yaşasam" dediği günler olduğunu söyledi. Ayrıca, projelerinin başka sanatçılara aktarılması gibi profesyonel hayatında da önemli engellerle karşılaştığını vurguladı.Burcu Güneş'ten çarpıcı itiraflar güvendiğim kişiler beni arkamdan vurdu!

Estetik İddialarına Cevap: "Hiç Estetiğim Yok"

Estetik operasyonlarla ilgili sorulara da yanıt veren Güneş, "Hiç estetiğim yok, sadece hafif botokslar yaptırıyorum" şeklinde konuştu. Bu açıklama ile birlikte estetik iddialarına net bir şekilde cevap vermiş oldu.Burcu Güneş'ten çarpıcı itiraflar güvendiğim kişiler beni arkamdan vurdu!

Yeni Nesil Şarkıcılara Hayranlık

Güneş, Simge, Zeynep Bastık ve Sena Şener gibi son dönemde öne çıkan kadın şarkıcılardan etkilendiğini belirtti. Simge'nin sesinin kalbine dokunduğunu, Sena Şener'in özel bestelerini ve Zeynep Bastık'ın rahat yorumunu beğendiğini dile getirdi.

Bu açıklamalar, Burcu Güneş'in hem kişisel hem de profesyonel yaşamında yaşadığı zorluklara ışık tutarken, müzik endüstrisindeki rekabetin de altını çiziyor.

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14 Nis 2024 - 15:02 - Olay Entrika

Mahreç  Esra Perçin

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