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Fenerbahçe, Amed Sportif Faaliyetler’i ezdi geçti!

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Kadın Futbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Amed Sportif'i 5-0 mağlup ederek puanını 60'a yükseltti ve liderlik yarışında iddialı konumunu korudu.

İhlas Haber Ajansı
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Fenerbahçe, Amed Sportif Faaliyetler’i ezdi geçti! mask
Fenerbahçe, Amed Sportif Faaliyetler’i ezdi geçti!
Fenerbahçe, Amed Sportif Faaliyetler’i ezdi geçti!
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İstanbul, 27. Hafta - Kadın Futbol Süper Ligi: Fenerbahçe Petrol Ofisi, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde gerçekleşen mücadelede, Amed Sportif Faaliyetler'i 5-0 mağlup ederek zirve yarışında iddialı konumunu korudu.

Fenerbahçe, Amed Sportif Faaliyetler’i ezdi geçti!

İlk yarıda Ecem Cümert'ten muhteşem gol

Maçın ilk yarısında her iki takım da kontrollü bir oyun sergiledi. Fenerbahçe, maçın 45+4. dakikasında Ecem Cümert'in ceza sahası dışından yaptığı etkileyici vuruşla 1-0 öne geçti. Bu gol, takımın soyunma odasına moral yüksek bir şekilde girmesini sağladı.

Fenerbahçe, Amed Sportif Faaliyetler’i ezdi geçti!

İkinci yarıda Fenerbahçe'nin gol şovu

İkinci yarının başlamasıyla birlikte Fenerbahçe, hücumdaki baskısını arttırdı. 49. dakikada, Ece Türkoğlu'nun ceza sahası içinde düşürülmesi sonucu kazanılan penaltıyı Coleman başarıyla gole çevirdi ve skoru 2-0'a taşıdı. Maçın 74. dakikasında ise Coleman'ın asistinde Zeynep Kerimoğlu, savunmanın arkasına sızarak farkı üçe çıkardı. 83. dakikada İpek'in ortasını başarıyla değerlendiren Yağmur Uraz, takımının dördüncü golünü kaydetti. Maçın son anlarında, 90+3. dakikada, Cansu'nun pasını iyi değerlendiren Zeynep Kerimoğlu, karşılaşmanın sonucunu belirleyen beşinci golü ağlara gönderdi.

Fenerbahçe, Amed Sportif Faaliyetler’i ezdi geçti!

Fenerbahçe puanını 60'a yükseltti

Bu galibiyetle Fenerbahçe, puanını 60'a çıkararak liderlik yarışındaki yerini sağlamlaştırdı. Amed Sportif ise 31 puanda kalarak zorlu bir sezonun içinde mücadelesini sürdürmekte. Fenerbahçe, önümüzdeki hafta Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe, Amed Sportif Faaliyetler’i ezdi geçti!

# istanbul

14 Nis 2024 - 15:18 İstanbul- Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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