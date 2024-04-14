Fenerbahçe, Amed Sportif Faaliyetler’i ezdi geçti!

İstanbul, 27. Hafta - Kadın Futbol Süper Ligi: Fenerbahçe Petrol Ofisi, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde gerçekleşen mücadelede, Amed Sportif Faaliyetler'i 5-0 mağlup ederek zirve yarışında iddialı konumunu korudu.
İlk yarıda Ecem Cümert'ten muhteşem gol
Maçın ilk yarısında her iki takım da kontrollü bir oyun sergiledi. Fenerbahçe, maçın 45+4. dakikasında Ecem Cümert'in ceza sahası dışından yaptığı etkileyici vuruşla 1-0 öne geçti. Bu gol, takımın soyunma odasına moral yüksek bir şekilde girmesini sağladı.
İkinci yarıda Fenerbahçe'nin gol şovu
İkinci yarının başlamasıyla birlikte Fenerbahçe, hücumdaki baskısını arttırdı. 49. dakikada, Ece Türkoğlu'nun ceza sahası içinde düşürülmesi sonucu kazanılan penaltıyı Coleman başarıyla gole çevirdi ve skoru 2-0'a taşıdı. Maçın 74. dakikasında ise Coleman'ın asistinde Zeynep Kerimoğlu, savunmanın arkasına sızarak farkı üçe çıkardı. 83. dakikada İpek'in ortasını başarıyla değerlendiren Yağmur Uraz, takımının dördüncü golünü kaydetti. Maçın son anlarında, 90+3. dakikada, Cansu'nun pasını iyi değerlendiren Zeynep Kerimoğlu, karşılaşmanın sonucunu belirleyen beşinci golü ağlara gönderdi.
Fenerbahçe puanını 60'a yükseltti
Bu galibiyetle Fenerbahçe, puanını 60'a çıkararak liderlik yarışındaki yerini sağlamlaştırdı. Amed Sportif ise 31 puanda kalarak zorlu bir sezonun içinde mücadelesini sürdürmekte. Fenerbahçe, önümüzdeki hafta Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.