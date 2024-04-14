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GMG Kastamonuspor taraftarları Amed Sportif’e karşı şampiyonluk maçına akın etti

GMG Kastamonuspor'un TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta lider Amed Sportif Faaliyetler ile oynayacağı şampiyonluk maçı için Kastamonuspor taraftarları Gazi Stadyumu'na akın etti. Karşılaşma öncesi stadyum önünde oluşan uzun kuyruklar, maçın önemini ve heyecanını gözler önüne seriyor.

İhlas Haber Ajansı
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GMG Kastamonuspor taraftarları Amed Sportif’e karşı şampiyonluk maçına akın etti mask
GMG Kastamonuspor taraftarları Amed Sportif’e karşı şampiyonluk maçına akın etti
GMG Kastamonuspor taraftarları Amed Sportif’e karşı şampiyonluk maçına akın etti
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta zirve yarışı son derece çekişmeli geçiyor. Lider konumda bulunan Amed Sportif Faaliyetler, bu hafta Gazi Stadyumu'nda GMG Kastamonuspor'a konuk oluyor. Bu kritik maç, şampiyonluk yarışında kilit bir öneme sahip. Maçın şampiyonluk mücadelesine doğrudan etki edecek olması, Kastamonuspor taraftarlarını saatler öncesinden stadyuma çekti.

GMG Kastamonuspor taraftarları Amed Sportif’e karşı şampiyonluk maçına akın etti

İllerarası büyük destek ve güvenlik önlemleri

Maçın büyük bir heyecana sahne olacağını gösteren bir diğer işaret ise Kastamonu başta olmak üzere, çevre illerden Sinop, Bartın, Çorum, Çankırı gibi birçok yerden gelen taraftarların ve emniyet güçlerinin alınan geniş çaplı güvenlik önlemleri oldu. Kastamonuspor, taraftar grupları Kastamonu GBD, Ultras Kastamonu ve Şerife Bacı’nın Torunları'nın yanı sıra Karabükspor taraftar grubu Mavi Ateş'in desteğiyle sahaya çıkmanın avantajını yaşayacak.

GMG Kastamonuspor taraftarları Amed Sportif’e karşı şampiyonluk maçına akın etti

Ankara’dan Kastamonuspor’a destek

Ankara’dan maçı izlemeye gelen Semra Arabacı, “Kastamonuspor’u desteklemek için buradayız. Umarım şampiyon oluruz ve bu önemli günde mutluluğu birlikte yaşarız” dedi. Taraftarların maça olan ilgisi ve sabrı, maçın başlamasına 1,5 saat kala stadyuma gelen ve uzun kuyruklarda bekleyen Şükrü Akça tarafından da vurgulandı. Akça, “Bu maçı tarihimizin en önemli maçı olarak görüyorum. Şampiyon olmak için büyük bir umutla buradayız” şeklinde konuştu.

GMG Kastamonuspor taraftarları Amed Sportif’e karşı şampiyonluk maçına akın etti

Elazığ’dan gelen destek ve iyimser beklentiler

Bir diğer dikkat çeken destek de Elazığ'dan gelen İsmail Özdeniz'den geldi. Özdeniz, “3-1 galibiyetle bu maçı alacağımıza inanıyorum. Şampiyonluk Kastamonu'nun olacak” diye umut dolu sözlerle maç öncesi hissiyatını dile getirdi.

GMG Kastamonuspor taraftarları Amed Sportif’e karşı şampiyonluk maçına akın etti

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14 Nis 2024 - 15:29 Kastamonu- Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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