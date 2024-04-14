Galatasaray ile Alanyaspor 16. Kez karşı karşıya: Rekabette ve takımlarda son durum!

Ligde 16. randevu

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında, lider Galatasaray, yarın saat 20.00'de Alanyaspor'un konuğu olacak. Bu karşılaşma, iki takım arasında ligdeki 16. randevu olacak. İstanbul temsilcisi Galatasaray, bugüne kadar ligde Alanyaspor ile yaptığı 15 maçta 9 galibiyet elde etti, 3 kez berabere kaldı ve 3 maçta yenilgi yaşadı. İlk yarıda İstanbul'da oynanan maçı Galatasaray 4-0 kazanmıştı.

Galatasaray'ın deplasman karnesi

Galatasaray bu sezon Süper Lig'de dış sahada oynadığı 15 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve yalnızca 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Bu sonuçlarla deplasman performansında ligin en iyi ikinci takımı konumunda yer alıyor. En son Kasımpaşa ile dış sahada karşılaşan Galatasaray, bu maçtan 4-3'lük skorla galip ayrıldı.

Mağlubiyetsiz seri ve savunma gücü

Sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı son 19 maçta hiç mağlubiyet yüzü görmedi. Bu süreçte 17 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden Galatasaray, aynı zamanda ligin en az gol yiyen takımı olarak dikkat çekiyor. Bu sezon 31 maçta kalesinde sadece 20 gol gören ve 16 maçta kalesini gole kapatan Galatasaray, savunma performansıyla da öne çıkıyor.

Icardi formda

Galatasaray'ın Arjantinli forveti Mauro Icardi, son 3 lig maçında rakip fileleri 4 kez havalandırarak takımının skor yükünü çekti. Icardi, bu performansıyla Fenerbahçe'nin forveti Edin Dzeko ile gol krallığı yarışında ikinci sırada yer alıyor. Dzeko 19 golle ilk sırada, Icardi ise 18 golle onu takip ediyor.

Teknik direktörlerin dördüncü randevusu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, bugüne kadar resmi maçlarda 3 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerden hepsinde Buruk'un takımları galip gelmeyi başardı. Bu maç, iki teknik adam arasındaki dördüncü randevu olacak.

Kart sınırındaki oyuncular ve hakem detayları

Karşılaşma öncesinde Galatasaray'da 6 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Bu maçta sarı kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta Pendikspor ile oynanacak maçta forma giyemeyecekler. Maçın hakemi Cihan Aydın olacak. Aydın'ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Hakan Yemişken yapacak, maçın 4. hakemi ise Çağdaş Altay olarak belirlendi.