Tuzlaspor ve Göztepe puanları paylaştı

Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda gerçekleşen Trendyol 1. Lig'in 30. hafta mücadelesinde, Tuzlaspor ile Göztepe kıyasıya bir rekabete sahne oldu. Karşılıklı ataklarla dolu bu mücadelede her iki takım da sahadan 1'er puanla ayrıldı.

İlk yarı: Denge ve mücadele

Maçın ilk dakikalarından itibaren her iki takım da etkili ataklar geliştirmeye çalıştı. 14. dakikada Tuzlaspor'dan Tarkan'ın uzak mesafeden yaptığı sert vuruş, savunmada Yalçın'a çarparak kaleci Kurtuluş'un kontrolünde son buldu. Bu atak, maçın kırılma anlarından biri olarak öne çıktı.

39. dakikada ise sahne alan Göztepe'nin Romulo'su, ceza sahası içinde topla buluştuğu anda kaleci Kurtuluş'tan seken topu havalandırdı ve Gökhan Akkan topu çizgiden çıkardı. İlk yarıda başka gol sesi çıkmayınca takımlar soyunma odasına eşitlikle girdi.

İkinci yarı: Gol düellosu

İkinci yarıya her iki takım da tempolu başladı. 58. dakikada Tuzlaspor'dan Stankovski'nin sağ kanattan ortasına savunma müdahale edemeyince, top Tongui'ye geçti. Tongui, altıpas çizgisi üzerinden yaptığı vuruşla topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

Ancak bu liderlik uzun sürmedi. 63. dakikada Göztepe, Lundgvist'in sağ kanattan yaptığı orta sonucunda topu ağlara gönderdi ve skoru 1-1'e getirdi. Lundgvist'in uzak köşeye yolladığı bu şık gol, maçın skorunu belirledi.

Hakemler ve takım kadroları

Karşılaşmanın hakemleri Mehmet Ali Özer, Seyfettin Ünal, Hasan Erdoğan oldu.

Tuzlaspor’un kadrosu: Kurtuluş Yurt, Samet Asatekin, Gökhan Akkan, Hasanalizada, Mehmet Coşkun (Mehmet Çınar dk. 88), Tidiany (Muhammed Akarslan dk. 87), Hikmet Çiftçi, Ba (Gameli dk. 87), Novikovas (Stankovski dk. 55), Umar (Mamba dk. 75), Togui

Yedekler: Emre Koyuncu, Kıvanç Köylü, Selim Ay, Aksel Aktaş, Bekir Taşdemir

Göztepe’nin kadrosu: Lis, Ogün Bayrak, Taha Altıkardeş, Heliton, Tarkan Serbest (Atınç Nukan dk. 86), Ümit Akdağ, Dennis, Yalçın Kayan (Kubilay Kanatsızkuş dk. 61), Celil Yüksel (Turgay Gemicibaşı dk. 85), Messaoudi (Lundqvist dk. 61), Romulo

Karşılaşmanın diğer öne çıkan detayları

Tuzlaspor ile Göztepe arasındaki maçta skorlar şöyle: Togui 58. dakikada (Tuzlaspor) ve Lundqvist 63. dakikada (Göztepe) gol attılar. Sarı kartları ise Tuzlaspor'dan Gökhan Akkan ve Selim Ay, Göztepe'den Celil Yüksel ve Ogün Bayrak aldılar.