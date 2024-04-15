Batı Karadeniz ve Doğu Marmara'da 15-21 Nisan Haftası Hava Durumu

15 Nisan Pazartesi Hava Durumu

Bolu: Güneşli, En Düşük 5°C, En Yüksek 24°C

Düzce: Güneşli, En Düşük 9°C, En Yüksek 26°C

Bartın: Güneşli, En Düşük 8°C, En Yüksek 24°C

Karabük: Güneşli, En Düşük 6°C, En Yüksek 26°C

Zonguldak: Güneşli, En Düşük 10°C, En Yüksek 22°C

Ankara: Güneşli, En Düşük 6°C, En Yüksek 23°C

İstanbul: Güneşli, En Düşük 12°C, En Yüksek 23°C

16 Nisan Salı Hava Durumu

Bolu: Güneşli, En Düşük 9°C, En Yüksek 26°C

Düzce: Güneşli, En Düşük 13°C, En Yüksek 30°C

Bartın: Güneşli, En Düşük 11°C, En Yüksek 28°C

Karabük: Güneşli, En Düşük 10°C, En Yüksek 30°C

Zonguldak: Parçalı Bulutlu, En Düşük 14°C, En Yüksek 27°C

Ankara: Güneşli, En Düşük 8°C, En Yüksek 26°C

İstanbul: Güneşli, En Düşük 14°C, En Yüksek 25°C

17 Nisan Çarşamba Hava Durumu

Bolu: Güneşli, En Düşük 13°C, En Yüksek 26°C

Düzce: Güneşli, En Düşük 16°C, En Yüksek 29°C

Bartın: Parçalı Bulutlu, En Düşük 14°C, En Yüksek 26°C

Karabük: Bulutlu, En Düşük 14°C, En Yüksek 29°C

Zonguldak: Bulutlu, En Düşük 16°C, En Yüksek 25°C

Ankara: Bulutlu, En Düşük 13°C, En Yüksek 26°C

İstanbul: Parçalı Bulutlu, En Düşük 17°C, En Yüksek 24°C

18 Nisan Perşembe Hava Durumu

Bolu: Güneşli, En Düşük 12°C, En Yüksek 24°C

Düzce: Güneşli, En Düşük 12°C, En Yüksek 26°C

Bartın: Güneşli, En Düşük 15°C, En Yüksek 24°C

Karabük: Güneşli, En Düşük 12°C, En Yüksek 28°C

Zonguldak: Güneşli, En Düşük 14°C, En Yüksek 23°C

Ankara: Güneşli, En Düşük 12°C, En Yüksek 26°C

İstanbul: Güneşli, En Düşük 15°C, En Yüksek 21°C

19 Nisan Cuma Hava Durumu

Bolu: Bulutlu, En Düşük 7°C, En Yüksek 14°C

Düzce: Bulutlu, En Düşük 9°C, En Yüksek 16°C

Bartın: Parçalı Bulutlu, En Düşük 10°C, En Yüksek 17°C

Karabük: Bulutlu, En Düşük 9°C, En Yüksek 16°C

Zonguldak: Bulutlu, En Düşük 11°C, En Yüksek 16°C

Ankara: Güneşli, En Düşük 8°C, En Yüksek 16°C

İstanbul: Parçalı Bulutlu, En Düşük 12°C, En Yüksek 16°C

20 Nisan Cumartesi Hava Durumu

Bolu: Bulutlu, En Düşük 6°C, En Yüksek 12°C

Düzce: Güneşli, En Düşük 8°C, En Yüksek 14°C

Bartın: Parçalı Bulutlu, En Düşük 9°C, En Yüksek 15°C

Karabük: Güneşli, En Düşük 8°C, En Yüksek 14°C

Zonguldak: Güneşli, En Düşük 10°C, En Yüksek 14°C

Ankara: Güneşli, En Düşük 6°C, En Yüksek 15°C

İstanbul: Parçalı Bulutlu, En Düşük 9°C, En Yüksek 14°C

21 Nisan Pazar Hava Durumu

Bolu: Bulutlu, En Düşük 5°C, En Yüksek 15°C

Düzce: Bulutlu, En Düşük 8°C, En Yüksek 17°C

Bartın: Parçalı Bulutlu, En Düşük 7°C, En Yüksek 16°C

Karabük: Güneşli, En Düşük 6°C, En Yüksek 17°C

Zonguldak: Bulutlu, En Düşük 8°C, En Yüksek 15°C

Ankara: Güneşli, En Düşük 5°C, En Yüksek 17°C

İstanbul: Bulutlu, En Düşük 9°C, En Yüksek 16°C

Haftalık Öneriler

Güneşli Günler: Güneşli günlerde dışarıda zaman geçirmek için harika bir fırsat. Özellikle 16 Nisan Pazartesi, Bolu ve Düzce'de sıcaklıkların 30°C'ye kadar çıkması bekleniyor.

Bulutlu ve Soğuk Günler: 19 ve 20 Nisan'da sıcaklıklar düşüyor. Bu günlerde hafif bir mont ya da kazak yanınıza almayı unutmayın.

Hafta Sonu: Hafta sonu için plan yaparken, cumartesi gününün daha serin geçeceğini göz önünde bulundurun. Özellikle açık hava etkinlikleri için uygun giysiler seçin.