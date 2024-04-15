Batı Karadeniz ve Doğu Marmara'da 15-21 Nisan Haftası Hava Durumu

15 Nisan Pazartesi Hava Durumu
Bolu: Güneşli, En Düşük 5°C, En Yüksek 24°C
Düzce: Güneşli, En Düşük 9°C, En Yüksek 26°C
Bartın: Güneşli, En Düşük 8°C, En Yüksek 24°C
Karabük: Güneşli, En Düşük 6°C, En Yüksek 26°C
Zonguldak: Güneşli, En Düşük 10°C, En Yüksek 22°C
Ankara: Güneşli, En Düşük 6°C, En Yüksek 23°C
İstanbul: Güneşli, En Düşük 12°C, En Yüksek 23°C
16 Nisan Salı Hava Durumu
Bolu: Güneşli, En Düşük 9°C, En Yüksek 26°C
Düzce: Güneşli, En Düşük 13°C, En Yüksek 30°C
Bartın: Güneşli, En Düşük 11°C, En Yüksek 28°C
Karabük: Güneşli, En Düşük 10°C, En Yüksek 30°C
Zonguldak: Parçalı Bulutlu, En Düşük 14°C, En Yüksek 27°C
Ankara: Güneşli, En Düşük 8°C, En Yüksek 26°C
İstanbul: Güneşli, En Düşük 14°C, En Yüksek 25°C
17 Nisan Çarşamba Hava Durumu
Bolu: Güneşli, En Düşük 13°C, En Yüksek 26°C
Düzce: Güneşli, En Düşük 16°C, En Yüksek 29°C
Bartın: Parçalı Bulutlu, En Düşük 14°C, En Yüksek 26°C
Karabük: Bulutlu, En Düşük 14°C, En Yüksek 29°C
Zonguldak: Bulutlu, En Düşük 16°C, En Yüksek 25°C
Ankara: Bulutlu, En Düşük 13°C, En Yüksek 26°C
İstanbul: Parçalı Bulutlu, En Düşük 17°C, En Yüksek 24°C
18 Nisan Perşembe Hava Durumu
Bolu: Güneşli, En Düşük 12°C, En Yüksek 24°C
Düzce: Güneşli, En Düşük 12°C, En Yüksek 26°C
Bartın: Güneşli, En Düşük 15°C, En Yüksek 24°C
Karabük: Güneşli, En Düşük 12°C, En Yüksek 28°C
Zonguldak: Güneşli, En Düşük 14°C, En Yüksek 23°C
Ankara: Güneşli, En Düşük 12°C, En Yüksek 26°C
İstanbul: Güneşli, En Düşük 15°C, En Yüksek 21°C
19 Nisan Cuma Hava Durumu
Bolu: Bulutlu, En Düşük 7°C, En Yüksek 14°C
Düzce: Bulutlu, En Düşük 9°C, En Yüksek 16°C
Bartın: Parçalı Bulutlu, En Düşük 10°C, En Yüksek 17°C
Karabük: Bulutlu, En Düşük 9°C, En Yüksek 16°C
Zonguldak: Bulutlu, En Düşük 11°C, En Yüksek 16°C
Ankara: Güneşli, En Düşük 8°C, En Yüksek 16°C
İstanbul: Parçalı Bulutlu, En Düşük 12°C, En Yüksek 16°C
20 Nisan Cumartesi Hava Durumu
Bolu: Bulutlu, En Düşük 6°C, En Yüksek 12°C
Düzce: Güneşli, En Düşük 8°C, En Yüksek 14°C
Bartın: Parçalı Bulutlu, En Düşük 9°C, En Yüksek 15°C
Karabük: Güneşli, En Düşük 8°C, En Yüksek 14°C
Zonguldak: Güneşli, En Düşük 10°C, En Yüksek 14°C
Ankara: Güneşli, En Düşük 6°C, En Yüksek 15°C
İstanbul: Parçalı Bulutlu, En Düşük 9°C, En Yüksek 14°C
21 Nisan Pazar Hava Durumu
Bolu: Bulutlu, En Düşük 5°C, En Yüksek 15°C
Düzce: Bulutlu, En Düşük 8°C, En Yüksek 17°C
Bartın: Parçalı Bulutlu, En Düşük 7°C, En Yüksek 16°C
Karabük: Güneşli, En Düşük 6°C, En Yüksek 17°C
Zonguldak: Bulutlu, En Düşük 8°C, En Yüksek 15°C
Ankara: Güneşli, En Düşük 5°C, En Yüksek 17°C
İstanbul: Bulutlu, En Düşük 9°C, En Yüksek 16°C
Haftalık Öneriler
Güneşli Günler: Güneşli günlerde dışarıda zaman geçirmek için harika bir fırsat. Özellikle 16 Nisan Pazartesi, Bolu ve Düzce'de sıcaklıkların 30°C'ye kadar çıkması bekleniyor.
Bulutlu ve Soğuk Günler: 19 ve 20 Nisan'da sıcaklıklar düşüyor. Bu günlerde hafif bir mont ya da kazak yanınıza almayı unutmayın.
Hafta Sonu: Hafta sonu için plan yaparken, cumartesi gününün daha serin geçeceğini göz önünde bulundurun. Özellikle açık hava etkinlikleri için uygun giysiler seçin.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.