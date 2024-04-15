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Bayram vatandaşları 1700 metre yükseklikteki doğa ile buluşturdu

Bayram tatilinde vatandaşlar, aileleriyle birlikte 1700 metre yükseklikteki yaylaların serin ve temiz havasına yöneldi. Doğal güzellikler içinde bayram sevinci yaşanırken, küçükbaş hayvan yetiştiricileri de meraların tadını çıkarıyor.

Sadiye Dura
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Bayram vatandaşları 1700 metre yükseklikteki doğa ile buluşturdu mask
Bayram vatandaşları 1700 metre yükseklikteki doğa ile buluşturdu
Bayram vatandaşları 1700 metre yükseklikteki doğa ile buluşturdu
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Bayram ve Bahar Yaylaları Canlandırdı

Ramazan Bayramı’nın gelişiyle ve havaların ısınmasıyla birlikte, vatandaşlar doğayla iç içe olmanın ve temiz havanın keyfini sürmek için ortalama 1700 metre rakımdaki yaylalara akın etti. Aileleriyle piknik yaparak bayramın tadını çıkaran vatandaşlar, şehrin karmaşasından uzakta huzurlu bir soluk buldu.

Bayram vatandaşları 1700 metre yükseklikteki doğa ile buluşturdu

Yayla Geleneği Devam Ediyor

Yaylalarda piknik yapmak ve gezmek amacıyla yapılan ziyaretler, bayram coşkusunu doğa ile harmanlıyor. Kerem Ayvaz gibi tatilini yaylada geçirmeyi tercih edenler, bölgenin ormanlık alanlarında mangal yapmanın ve yaz aylarında serin derelerde yüzmenin keyfini sürüyor.

Bayram vatandaşları 1700 metre yükseklikteki doğa ile buluşturdu

Şehirden Yaylaya: Gelenekler Burada Yaşatılıyor

25 yıldır yaylaları ziyaret ettiğini belirten İstanbul'dan gelen Enes Kahraman, yaylaların kendileri için bir gelenek haline geldiğini ve Trabzon’daki aynı alışkanlıkları sürdürdüklerini ifade ediyor. İlker Özer gibi yaylayı sık sık ziyaret edenler ise, aileleriyle birlikte doğal güzelliklerin tadını çıkarma fırsatı buluyor.

Bayram vatandaşları 1700 metre yükseklikteki doğa ile buluşturdu

Koyunlar Yemyeşil Meralara Kavuştu

Havaların mevsim normallerine dönmesiyle birlikte küçükbaş hayvan yetiştiricileri de harekete geçti. Kış boyunca ağıllarda kalan koyun ve keçiler, artık güneşin altında meralarda özgürce otlayabiliyor. Koyun ve kuzuların bu kartpostallık görüntüsü, yoldan geçen araç sürücüleri tarafından hayranlıkla izleniyor.

Bayram vatandaşları 1700 metre yükseklikteki doğa ile buluşturdu

Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Bahar Bereketi

Küçükbaş hayvan yetiştiricileri, kış aylarında yem giderlerinin yüksek olmasından dolayı zorlandıklarını, ancak baharla birlikte hayvanların doğal beslenmeye başlamasının maliyetleri düşürdüğünü belirtiyor. Çobanların sabah erken saatlerde çıkardığı koyunlar, günlük 11-12 saat boyunca meralarda otluyor, bu da hem hayvan sağlığına olumlu yansıyor hem de et ve süt kalitesini artırıyor.Bayram vatandaşları 1700 metre yükseklikteki doğa ile buluşturdu

# araç, doğa, istanbul, ziyaret, ramazan

15 Nis 2024 - 10:00 - Gündem

Mahreç  Sadiye Dura

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