Konusunda dünyanın en önemli platformu Nimo, global ödüllerini dağıttı

Geçtiğimiz yıl Nimo, canlı oyunların geliştirilmesinin yanı sıra eğlence amaçlı canlı yayınlara da odaklanacağını duyurmuştu. Nimo CEO'su Leo Li, Nimo'nun 100 binden fazla yayıncıya, 30 milyondan fazla aylık kullanıcıya ve 50'den fazla e- spor kulübünden profesyonel oyuncular da dahil olmak üzere binlerce sunucuya sahip olduğunu açıkladı. "Leo Li, ürün matrisi açısından, Nimo ile iyi bir iş çıkarırken, daha zengin dikey sosyal ürünler aracılığıyla daha fazla kullanıcıya daha çeşitli iletişim yolları sunmayı umarak yeni bir sohbet iletişim platformu olan Joytalk'u başlatacaklarını da açıklayarak, "Daha zengin dikey sosyal ürünler aracılığıyla daha fazla kullanıcıya ulaşmak için daha çeşitli iletişim yöntemleri sağlamayı ve Nimo ile iş birliği içinde kullanıcılar için daha zengin eğlence içeriği getirmeyi umuyoruz" dedi.

Li, Nimo'nun doğuştan gelen bir canlı oyun genine sahip olduğunu belirterek, "Nimo, Vietnam'daki en büyük canlı oyun platformudur ve Endonezya, Tayland, Türkiye, Orta Doğu ve diğer ülke ve bölgelerde de önemli noktalara geldi. Bu yıl oyun parkurunun ticari değerini daha da derinleştirmeye devam edeceğiz, oyun canlı yayınının avantajlarını tam anlamıyla kullanacak, oyun üreticileri ve markalarıyla işbirliğini güçlendirecek ve kullanıcılar için daha heyecan verici oyun canlı yayın içeriği getirmek ve ortaklarımız için daha kazançlı bir dönem için çalışacağız.

Li, İçerik planlaması açısından, arıtma ve yerelleştirme operasyon stratejisine bağlı kalınacağını belirterek "Örneğin konserler ve farklı kategorilerdeki spor etkinlikleri gibi yüksek kaliteli pan-eğlence içerikleri ekleyerek canlı içeriği zenginleştirmeye devam edeceğiz. Yayıncılar ve ajanslar arasındaki işbirliği açısından, işbirliği politikalarını optimize etmeye ve aktif ve seçkin sunucuları teşvik etmek adına daha fazla kaynak yatırımı yapılmaya devam edilecektir. Bugün, Nimo'nun iş alanını genişletmeye devam edeceğini ve bu yıl Malezya, Filipinler, Myanmar, Doğu Avrupa ve diğer ülke ve bölgelerde canlı yayın pazarına gireceğini ve dünya çapında daha fazla kullanıcıya yüksek kaliteli oyun ve pan-eğlence canlı yayın içeriği sağlayacağını size duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Vietnam'ın "En Popüler Oyun Yayıncısı" ödülünü ünlü sunucu MixiGaming kazandı.

Endonezya, Türkiye ve Orta Doğu'daki En İyi Yayıncı' ödülü sırasıyla Endonezyalı yayıncı Depinaa, Türk yayıncı Şerife Nur ve Orta Doğulu sunucu ALZ3EEM tarafından kazandı.

İş ortağı ödüllerinde ise "Volcano Engine" "En İyi Yurtdışı Bulut Servis Sağlayıcısı" ödülünü alırken, Tarisland "2024 Yılının En Çok Beklenen MMO Ödülü"nü kazandı.