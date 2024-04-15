Emniyet şeridinde hız yapmanın bedeli ağır oldu; 87 sürücüye 560 bin lira ceza kesildi

Bayram Dönüşü Rekor Ceza

Ramazan Bayramı’nı evlerinde geçirmek isteyen sürücüler, Anadolu Otoyolu'nda yoğunluğun artması ve bazı bölümlerde trafik kazalarının yaşanması sebebiyle aksamalara maruz kaldı. Bu durumdan kaçınmak isteyen ve yolu kısaltmak amacıyla emniyet şeridini tercih eden 87 "uyanık" sürücüye, toplamda 560 bin lira para cezası kesildi.

Emniyet Şeridi İhlallerine Geçit Yok

Tatilin son günlerinde eve dönüş yapmak isteyenlerin sabırsızlığı, Anadolu Otoyolu'nda beklenen yoğunlukla birleşince emniyet şeridini kullananlar, İl Emniyet Müdürlüğü ve Bölge Trafik ekiplerinin denetimlerine takıldı. Saatte ancak 10 kilometre hıza düşebilen yolda yapılan kontroller sonucu, kural ihlali yapan sürücülere kişi başı 6 bin 440 lira olmak üzere toplam 560 bin 280 lira ceza uygulandı.

Emniyet Şeridi Takibi Devam Ediyor

Trafik ekipleri, ihlallerin önüne geçmek ve emniyet şeridinin gereksiz yere kullanılmasını önlemek adına kontrollerini sürdürüyor. Yapılan denetimlerde sürücülerin bu şeridi gereksiz ve yanlış kullanımına müsaade edilmediği ve ağır para cezalarının uygulandığı bildirildi.