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Emniyet şeridinde hız yapmanın bedeli ağır oldu; 87 sürücüye 560 bin lira ceza kesildi

Anadolu Otoyolu'nda bayram dönüşü trafiğini hızlandırmak isteyen 87 sürücü, emniyet şeridi kullanımı nedeniyle toplamda 560 bin lira para cezası ile karşılaştı. Emniyet ekipleri denetimlerini artırarak, kural ihlallerine karşı uyarıyor.

Arzu Sarı
Arzu Sarı Tüm Haberleri
Emniyet şeridinde hız yapmanın bedeli ağır oldu; 87 sürücüye 560 bin lira ceza kesildi mask
Emniyet şeridinde hız yapmanın bedeli ağır oldu; 87 sürücüye 560 bin lira ceza kesildi
Emniyet şeridinde hız yapmanın bedeli ağır oldu; 87 sürücüye 560 bin lira ceza kesildi
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Bayram Dönüşü Rekor Ceza

Ramazan Bayramı’nı evlerinde geçirmek isteyen sürücüler, Anadolu Otoyolu'nda yoğunluğun artması ve bazı bölümlerde trafik kazalarının yaşanması sebebiyle aksamalara maruz kaldı. Bu durumdan kaçınmak isteyen ve yolu kısaltmak amacıyla emniyet şeridini tercih eden 87 "uyanık" sürücüye, toplamda 560 bin lira para cezası kesildi.

Emniyet şeridinde hız yapmanın bedeli ağır oldu; 87 sürücüye 560 bin lira ceza kesildi

Emniyet Şeridi İhlallerine Geçit Yok

Tatilin son günlerinde eve dönüş yapmak isteyenlerin sabırsızlığı, Anadolu Otoyolu'nda beklenen yoğunlukla birleşince emniyet şeridini kullananlar, İl Emniyet Müdürlüğü ve Bölge Trafik ekiplerinin denetimlerine takıldı. Saatte ancak 10 kilometre hıza düşebilen yolda yapılan kontroller sonucu, kural ihlali yapan sürücülere kişi başı 6 bin 440 lira olmak üzere toplam 560 bin 280 lira ceza uygulandı.

Emniyet şeridinde hız yapmanın bedeli ağır oldu; 87 sürücüye 560 bin lira ceza kesildi

Emniyet Şeridi Takibi Devam Ediyor

Trafik ekipleri, ihlallerin önüne geçmek ve emniyet şeridinin gereksiz yere kullanılmasını önlemek adına kontrollerini sürdürüyor. Yapılan denetimlerde sürücülerin bu şeridi gereksiz ve yanlış kullanımına müsaade edilmediği ve ağır para cezalarının uygulandığı bildirildi.
# trafik, ramazan

15 Nis 2024 - 11:00 - Gündem

Mahreç  Arzu Sarı

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