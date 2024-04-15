Sosyal medyada paylaşılan drift görüntüsü ağır cezaya neden oldu

Sosyal Medya Macerası Pahalıya Patladı

Bir sürücünün, egzoz patlatarak ve drift yaparak çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşması büyük bir maliyete yol açtı. Söz konusu kişiye tam 86 bin 497 Türk Lirası tutarında bir para cezası kesildi.

Çevreyi Rahatsız Eden Sürücüye Rekor Ceza

Kent sokaklarında abartılı egzoz gürültüsüyle ve tehlikeli drift hareketleriyle dikkat çeken sürücü, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Polis ekipleri, yayınlanan görüntüler üzerinden sürücünün kimliğini belirleyerek, kendisine ağır bir para cezası uyguladı.

Kapsamlı Denetimler ve Cezalar Devam Ediyor

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son 24 saat içinde kent genelinde yoğun bir şekilde abartı egzoz ve drift denetimi gerçekleştirdi. Bu denetimler sonucunda toplam 10 araç ve sürücüsüne 175 bin 944 TL tutarında para cezası verildi. Yetkililer, bu tür denetimlerin vatandaşların huzur ve güvenliği için süreceğini belirtti.

Bu haber, sosyal medya üzerinden yapılan davranışların gerçek hayatta ciddi sonuçlara yol açabileceğini gözler önüne seriyor. Ayrıca, trafik güvenliğini tehdit eden ve çevreyi rahatsız eden hareketlere karşı yetkililerin ne kadar ciddi önlemler aldığını da vurguluyor.