- Gündem

Sosyal medyada paylaşılan drift görüntüsü ağır cezaya neden oldu

Sosyal medya üzerinden drift yaparken ve egzoz patlatırken çekilen görüntüleri paylaşan sürücüye 86 bin TL ceza kesildi. İl Emniyet Müdürlüğü, abartı egzoz ve drift denetimlerini artırıyor.

Arzu Sarı
Arzu Sarı Tüm Haberleri
Sosyal medyada paylaşılan drift görüntüsü ağır cezaya neden oldu mask
Sosyal medyada paylaşılan drift görüntüsü ağır cezaya neden oldu
Sosyal medyada paylaşılan drift görüntüsü ağır cezaya neden oldu
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Sosyal Medya Macerası Pahalıya Patladı

Bir sürücünün, egzoz patlatarak ve drift yaparak çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşması büyük bir maliyete yol açtı. Söz konusu kişiye tam 86 bin 497 Türk Lirası tutarında bir para cezası kesildi.

Sosyal medyada paylaşılan drift görüntüsü ağır cezaya neden oldu

Çevreyi Rahatsız Eden Sürücüye Rekor Ceza

Kent sokaklarında abartılı egzoz gürültüsüyle ve tehlikeli drift hareketleriyle dikkat çeken sürücü, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Polis ekipleri, yayınlanan görüntüler üzerinden sürücünün kimliğini belirleyerek, kendisine ağır bir para cezası uyguladı.

Sosyal medyada paylaşılan drift görüntüsü ağır cezaya neden oldu

Kapsamlı Denetimler ve Cezalar Devam Ediyor

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son 24 saat içinde kent genelinde yoğun bir şekilde abartı egzoz ve drift denetimi gerçekleştirdi. Bu denetimler sonucunda toplam 10 araç ve sürücüsüne 175 bin 944 TL tutarında para cezası verildi. Yetkililer, bu tür denetimlerin vatandaşların huzur ve güvenliği için süreceğini belirtti.Sosyal medyada paylaşılan drift görüntüsü ağır cezaya neden oldu

Bu haber, sosyal medya üzerinden yapılan davranışların gerçek hayatta ciddi sonuçlara yol açabileceğini gözler önüne seriyor. Ayrıca, trafik güvenliğini tehdit eden ve çevreyi rahatsız eden hareketlere karşı yetkililerin ne kadar ciddi önlemler aldığını da vurguluyor.

# araç, trafik, polis, Medya

15 Nis 2024 - 13:00 - Gündem

Mahreç  Arzu Sarı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL