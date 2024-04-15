Hayvan hakları ihlalleri hakkında Avukat Mehmet Can Özçelik'ten kritik açıklamalar

Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde Bir Çağrı

Bolu Barosu'ndan Avukat Mehmet Can Özçelik, her yıl 4 Ekim'de kutlanan Dünya Hayvanları Koruma Günü vesilesiyle, hayvan haklarına dikkat çekiyor. Özçelik, hayvanların insan yaşamı için olmazsa olmaz önem taşıdığını ve doğanın dengesinin korunmasında kritik rol oynadıklarını belirtiyor.

Nesli Tükenme Tehlikesi Altındaki Türler

Özçelik'e göre, yüzlerce hayvan türü avcılık, deneyler ve eğlence amaçlı sömürü gibi nedenlerle nesli tükenme riski altında. Bu durum, insanlık adına kabul edilemez bir durumu ortaya koyuyor. Özellikle yunus parkları, hayvanat bahçeleri ve pet shoplar gibi yerlerde hayvanların maruz kaldığı koşullar, temel yaşam haklarının ihlali anlamına geliyor.

Yasal Mevzuat ve Gereken Düzenlemeler

Türkiye'de hayvanları koruma konusunda 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve 7332 Sayılı Kanun mevcut olmasına rağmen, Avukat Özçelik bu mevzuatın etkin bir şekilde uygulanmadığını ve caydırıcılıktan yoksun olduğunu vurguluyor. Özellikle sosyal medyada yayılan yanıltıcı içerikler ve sahipsiz hayvanlara yönelik gerçek dışı iddialar, nefret söyleminin yayılmasına neden oluyor.

Yerel Yönetimler ve Toplumsal Sorumluluk

Özçelik, yerel yönetimlerin ve adli makamların, hayvan haklarını koruma konusunda daha aktif rol alması gerektiğini belirtiyor. Hayvanların yaşam haklarının korunması, kısırlaştırma kampanyalarının etkin bir şekilde yürütülmesi ve hayvanlara karşı duyarlı bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini vurguluyor. Bu konuda toplumsal bilincin artırılması ve yanlış politikaların sona erdirilmesi önem taşıyor.

Avukat Mehmet Can Özçelik'in mesajı net: Hayvanlara yönelik haksız muameleler, yasal düzenlemelerle ve toplumsal duyarlılıkla önlenmeli. Her canlının yaşam hakkına saygı, medeni bir toplumun en temel göstergesi.