- Gündem

DKMP'den nefes kesen yaban hayatı kareleri

DKMP'nin yaban hayatı kameralarına yakalanan nadir görüntüler, Türkiye'nin doğal güzelliklerinin ve yaban hayatının zengin çeşitliliğinin eşsiz bir özeti sunuyor. Doğanın korunmasına dair farkındalık yaratıyor.

Sadiye Dura
Sadiye Dura Tüm Haberleri
DKMP'den nefes kesen yaban hayatı kareleri mask
DKMP'den nefes kesen yaban hayatı kareleri
DKMP'den nefes kesen yaban hayatı kareleri
+4
Haber albümü için resme tıklayın

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, doğanın kuytu köşelerinde yaşayan yaban hayvanlarının nadir görülen anlarını içeren olağanüstü görüntüleri kamuoyu ile paylaştı. Bu görüntüler, yaban hayvanlarının doğal habitatları içerisindeki saf ve dokunulmamış yaşamlarına dair eşsiz bir pencere sunuyor.

DKMP'den nefes kesen yaban hayatı kareleri

Yaban Hayatından Kesitler

DKMP tarafından korunan alanlarda yerleştirilen fotokapanlar, yaban hayatının doğal ortamlarında sergilediği davranışları kayıt altına alıyor. Bu cihazlar, domuzların topluca yürüyüşlerinden, nadir görülen su samurlarının dereye girişlerine kadar birçok değerli anı ölümsüzleştirdi. Ayrıca, boynuzlarıyla dövüşen tekeler, meraklı ayılar ve çakallar da bu kameraya yansıyan hayvanlardan bazıları.

DKMP'den nefes kesen yaban hayatı kareleri

Doğanın Çeşitliliği ve Güzelliği Fotokapanda

DKMP'nin fotokapanları, ayılar, domuzlar, geyikler ve kurtlar gibi çeşitli yaban hayvanlarını farklı bölgelerde görüntüledi. Bu çabalar, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yaban hayatını koruma ve izleme misyonunun bir parçası olarak, doğanın bu sessiz tanıklarının günlük yaşamlarından benzersiz kareler sunuyor. Bu görüntüler, yaban hayatının zenginliğini ve çeşitliliğini gözler önüne sererek, ülkemizin doğal güzelliklerine dikkat çekiyor.DKMP'den nefes kesen yaban hayatı kareleri

Doğanın Koruyucuları: DKMP'nin Önemi

DKMP tarafından paylaşılan bu görüntüler, doğanın korunmasının ve sürdürülebilirliğinin önemini bir kez daha hatırlatıyor. "Biz bu görüntülere zenginlik diyoruz. Eşsiz yurdumuzun yaban hayatı zenginlikleri," şeklindeki ifadelerle, bu karelerin sadece bir görsel şölen olmadığını, aynı zamanda bir bilinç ve sorumluluk çağrısı olduğunu vurguluyor.DKMP'den nefes kesen yaban hayatı kareleri

# doğa

15 Nis 2024 - 15:00 - Gündem

Mahreç  Sadiye Dura

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL