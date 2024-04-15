Liste hatası Kocaelispor - Giresunspor maçında krize neden oldu

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında oynanan Kocaelispor ile Giresunspor maçında, sahaya sürülen listede olmayan bir oyuncu büyük bir krize neden oldu. Karşılaşmanın bitimine doğru, Giresunspor tarafından yapılan bir oyuncu değişikliği, her iki takım arasında ve yöneticilerle hakemler arasında tartışmalara yol açtı.

Maçın kritik dakikalarında yaşananlar

Giresunspor, maçın 85. dakikasında üç oyuncu değişikliği gerçekleştirdi. Bu değişikliklerden birinde, Enishan Ceylan yerine 25 numaralı formayla Furkan Arda Kabaca oyuna dahil edildi. Ancak Kabaca'nın adı, resmi esame listelerinde ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde yer almıyordu.

Karşılaşmanın akıbeti

Karşılaşmanın sonrasında yaşanan bu olayın, maçın tescil edilip edilmeyeceği, maç raporlarına nasıl yansıyacağı ve olası bir hükmen mağlubiyetin gündeme gelip gelmeyeceği konusunda belirsizlik sürüyor.

Kocaelispor cephesinden açıklamalar

Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, yaşananları, "Net olarak bilmiyorum. Listede olmayan oyuncu oynattıklarına dair öyle bir konuşma oldu. Bizim dışımızda gelişen bir şey. Maç bizim için bitti. Baktığımızda onların o hatayı bilerek ya da bilmeyerek yapması bize en çok 3-0 hükmen döner. Zaten kazandığımız bir maç. Çok da düşünülecek bir şey değil" sözleriyle özetledi.

Giresunspor cephesinden açıklamalar

Giresunspor cephesinden ise, Teknik Direktör Serhat Güller, konu hakkında şu bilgileri verdi: “Şu an netleşen bir şeyimiz yok. Sportif direktörümüzle de görüşüyoruz. Bizim verdiğimiz listede adı var ama federasyonun listesinde oyuncumuzun adı yok. Net bir şey söylemem doğru olmaz.”

Maçın sonucunun geleceği ne olacak?

Bu liste krizi, Trendyol 1. Lig'deki diğer takımlar ve taraftarlar tarafından da yakından izleniyor. Kocaelispor ve Giresunspor arasındaki bu olayın, ligdeki diğer maçlara ve takımların puan durumuna etkileri olabileceği belirtiliyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun vereceği karar, ligdeki sıralama ve adalet açısından büyük önem taşıyor.