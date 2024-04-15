15 Nis 2024 - 16:00- Gündem G:

Zanaattan sanata dönüşen meslekte artık çırak yetişmiyor

Mehmet Ali Minsin'in 32 yıllık ayakkabı tamir ustalığı bir zanaatın sanata nasıl dönüştüğünü gösteriyor. Teknolojiye meydan okuyan bu sanat, gelecek nesillere aktarılma umuduyla, mesleğin sadece bir iş değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi olduğunu da gösteriyor…

Sadiye Dura
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Zanaattan sanata dönüşen meslekte artık çırak yetişmiyor mask
Zanaattan sanata dönüşen meslekte artık çırak yetişmiyor
Zanaattan sanata dönüşen meslekte artık çırak yetişmiyor
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Mehmet Ali Minsin'in elinden çıkan her ayakkabı, zanaatkarlığın ve tutkunun birleştiği bir sanat eserine dönüşüyor. 45 yaşındaki Minsin, 9 yaşından beri devam ettirdiği ayakkabı tamir işiyle, modern dünyada zanaatkarlığın sıcak dokunuşunu koruyor. Bu hikaye, teknolojiyle değişen dünyada bir mesleğin nasıl yaşatıldığını ve gelecek nesillere aktarılma mücadelesini anlatıyor.

Zanaattan sanata dönüşen meslekte artık çırak yetişmiyor

Bir meslek aşkının kökleri

Mehmet Ali Minsin, çocuk yaşta babasının yanında çırak olarak başladığı mesleğini 32 yıl boyunca sürdürerek, ailesinin geçimini sağlamış. Küçük dükkânında, mesleğine olan derin sevgisiyle, "İşini severek yaparsan, hayat seni asla yüzüstü bırakmaz," diyerek, zanaatkarlıkla dolu yıllarını özetliyor.

Zanaattan sanata dönüşen meslekte artık çırak yetişmiyor

Teknolojiye direnen bir sanat

Gelişen teknoloji ve fabrikasyon üretim, el emeğinin değerini azaltmış gibi görünse de, Minsin mesleğindeki zorluklara meydan okuyor. Teknolojik yenilikleri kucaklayarak, işlemleri daha hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirmenin yollarını buluyor. Ancak, el emeğinin ve ustalığın yerini hiçbir şeyin alamayacağını vurguluyor.Zanaattan sanata dönüşen meslekte artık çırak yetişmiyor

Çıraklık geleneğinin zorlukları

Zanaatkarlık mesleklerine olan ilginin azalmasıyla, Minsin gibi ustalar çırak bulmakta zorlanıyor. Bir zamanlar her dükkanın kendine ait bir çırağı varken, şimdi bu geleneğin yavaş yavaş kaybolduğunu gözlemliyor. Bu durum, el emeği gerektiren mesleklerin geleceği için endişe yaratıyor.Zanaattan sanata dönüşen meslekte artık çırak yetişmiyor

Bir meslekten fazlası

Minsin, ayakkabı tamir işiyle dört çocuğunu büyütüp, onların eğitimini sağladığını anlatıyor. Mesleğinin getirdiği zorluklara rağmen, ailesine sağlam bir gelecek sunabilmenin mutluluğunu yaşıyor.Zanaattan sanata dönüşen meslekte artık çırak yetişmiyor

Geleceğe umutla bakmak

Teknolojinin sunduğu kolaylıklara rağmen, Minsin el emeğinin ve zanaatkarlığın öneminin altını çiziyor. Mesleğini gelecek nesillere aktarma umuduyla, zanaatkarlığın sadece bir iş olmadığını, aynı zamanda bir yaşam biçimi olduğunu belirtiyor.

# teknoloji

15 Nis 2024 - 16:00 - Gündem

Mahreç  Sadiye Dura

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