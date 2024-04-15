Zanaattan sanata dönüşen meslekte artık çırak yetişmiyor

Mehmet Ali Minsin'in elinden çıkan her ayakkabı, zanaatkarlığın ve tutkunun birleştiği bir sanat eserine dönüşüyor. 45 yaşındaki Minsin, 9 yaşından beri devam ettirdiği ayakkabı tamir işiyle, modern dünyada zanaatkarlığın sıcak dokunuşunu koruyor. Bu hikaye, teknolojiyle değişen dünyada bir mesleğin nasıl yaşatıldığını ve gelecek nesillere aktarılma mücadelesini anlatıyor.

Bir meslek aşkının kökleri

Mehmet Ali Minsin, çocuk yaşta babasının yanında çırak olarak başladığı mesleğini 32 yıl boyunca sürdürerek, ailesinin geçimini sağlamış. Küçük dükkânında, mesleğine olan derin sevgisiyle, "İşini severek yaparsan, hayat seni asla yüzüstü bırakmaz," diyerek, zanaatkarlıkla dolu yıllarını özetliyor.

Teknolojiye direnen bir sanat

Gelişen teknoloji ve fabrikasyon üretim, el emeğinin değerini azaltmış gibi görünse de, Minsin mesleğindeki zorluklara meydan okuyor. Teknolojik yenilikleri kucaklayarak, işlemleri daha hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirmenin yollarını buluyor. Ancak, el emeğinin ve ustalığın yerini hiçbir şeyin alamayacağını vurguluyor.

Çıraklık geleneğinin zorlukları

Zanaatkarlık mesleklerine olan ilginin azalmasıyla, Minsin gibi ustalar çırak bulmakta zorlanıyor. Bir zamanlar her dükkanın kendine ait bir çırağı varken, şimdi bu geleneğin yavaş yavaş kaybolduğunu gözlemliyor. Bu durum, el emeği gerektiren mesleklerin geleceği için endişe yaratıyor.

Bir meslekten fazlası

Minsin, ayakkabı tamir işiyle dört çocuğunu büyütüp, onların eğitimini sağladığını anlatıyor. Mesleğinin getirdiği zorluklara rağmen, ailesine sağlam bir gelecek sunabilmenin mutluluğunu yaşıyor.

Geleceğe umutla bakmak

Teknolojinin sunduğu kolaylıklara rağmen, Minsin el emeğinin ve zanaatkarlığın öneminin altını çiziyor. Mesleğini gelecek nesillere aktarma umuduyla, zanaatkarlığın sadece bir iş olmadığını, aynı zamanda bir yaşam biçimi olduğunu belirtiyor.