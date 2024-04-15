Göztepe'nin Süper Lig yolculuğu son haftalara sıkıştı: 1. Lig'de zorlu dört hafta

Göztepe, Trendyol 1. Lig'de yaşadığı son dört maçlık performansıyla Süper Lig yükselme hedefini son haftalara taşıdı. İzmir temsilcisi, son olarak Tuzlaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalırken, bu sonuçlarla birlikte son dört maçta yalnızca bir kez galibiyet yüzü görebildi. Ekip, bu süreçte bir mağlubiyet ve iki beraberlik daha yaşayarak toplamda 5 puan toplayabildi.

Stanimir Stoilov'dan maç değerlendirmesi

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Tuzlaspor maçının ardından takımının performansını eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirdi. Maçın ilk yarısında iyi bir oyun sergilediklerini ancak ikinci yarıda beklenen performansı gösteremediklerini belirten Stoilov, maçın sık sık durmasından da duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. "İlk yarıda yakaladığımız fırsatları değerlendirip, rahat bir ikinci yarı geçirebilirdik," diyen Stoilov, takımının hedeflerine ulaşması için daha iyi bir oyun sergilemesi gerektiğini vurguladı.

Göztepe'nin Süper Lig hayali ve kalan maçlar

Göztepe'nin Süper Lig'e yükselme umudu, son dört haftalık performansla birlikte zora girmiş durumda. İzmir ekibi, kalan maçlarını kazanarak bu hayalini gerçekleştirmek için mücadele edecek. Stoilov, "Henüz hiçbir şey bitmedi ve çok motive bir şekilde yolumuza devam etmeliyiz," şeklinde konuştu ve takımın hedefine ulaşması için gereken kararlılığı ve azmi vurguladı.