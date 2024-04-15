Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında, Fenerbahçe'nin Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Fatih Karagümrük ile karşılaşması, sarı-lacivertliler için bir milat oldu. Maç, Fenerbahçe'nin deplasmanda üst üste elde ettiği 10. galibiyetle sonuçlandı ve böylece bir sezonda dış saha galibiyet rekoru kırıldı.

Geri dönüş ve zafer

Karşılaşmada Fenerbahçe, ilk olarak 1-0 geriye düşmesine rağmen, Edin Dzeko ve Michy Batshuayi'nin kritik golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bu galibiyet, Fenerbahçe'nin bu sezon dış sahada gösterdiği üstün performansın bir göstergesi oldu.

Dış sahada inanılmaz bir istatistik

Fenerbahçe, bu sezon dış sahada sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. Toplamda 15 galibiyet ve sadece bir beraberlikle, dış sahada en fazla puan toplayan takım oldu. Rakip filelere 38 gol gönderen Kanarya, aynı zamanda 16 maçın 10'unda kalesini gole kapatarak defansif anlamda da kusursuz bir tablo çizdi.

Rakipleri bir bir geçtiler

Fenerbahçe'nin bu süreçte yendiği takımlar arasında Samsunspor, MKE Ankaragücü, Alanyaspor, Kasımpaşa, Pendikspor, Beşiktaş, Kayserispor, İstanbulspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Antalyaspor, Rizespor, Hatayspor, Trabzonspor ve Fatih Karagümrük bulunuyor. Sadece Adana Demirspor ile berabere kalan sarı-lacivertliler, dış sahada aldıkları puanlarla rekor kırmaya devam etti.

Tarihi başarılar ve gelecek planları

Bu sezona damga vuran Fenerbahçe, 2020-2021 sezonundaki deplasmanda elde ettiği 14 galibiyetlik rekorunu da egale ederek, bir sezonda dış sahada en fazla galibiyet alan takım unvanını kazandı. İsmail Kartal'ın öğrencileri, ligin kalan bölümünde dış sahada alacakları bir puanla puan rekorunu egale etmeyi, geçmeyi ise hedefliyor.