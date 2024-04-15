Trabzonspor'da Rayyan Baniya, formasını kaybetti! Bulan Trabzon emniyetini arasın…

Trabzonspor'un Rayyan Baniya ile imtihanı

Trabzonspor, bu sezonun başında büyük umutlarla Fatih Karagümrük'ten Rayyan Baniya'yı 2 Milyon 50 Bin Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna katmıştı. İtalya doğumlu olan ve hem Beninli hem de Türk kökenli olan 25 yaşındaki stoper, Süper Lig'de yerli statüsünde forma giyme avantajına sahip. Ancak, teknik direktörlük koltuğuna Abdullah Avcı'nın oturmasıyla birlikte Baniya'nın takımdaki yeri sorgulanır hale geldi.

Baniya'nın forma mücadelesi

Abdullah Avcı'nın takımın başına gelmesiyle defansif stratejilerde değişikliğe gidildi. Baniya, bu değişimin ardından ilk 11'deki yerini korumakta zorlanmaya başladı. En son 4 Şubat'ta Beşiktaş ile oynanan deplasman maçında sahaya çıkan Baniya, bu maçın ardından ligde 70 gün boyunca yeşil çimlere adım atamadı.

Formasını bekleyen savunmacı

Bu sezon başında Karagümrük formasıyla sadece bir maça çıkan ve ardından Trabzonspor'a transfer olan Baniya, bordo-mavili takımda 20 maça çıkarken, 11 müsabakada ise yedek kulübesinden çıkmadı. Toplamda 1705 dakika süre alan savunma oyuncusu, yeni teknik adamla bir türlü istenilen uyumu sağlayamadı ve eleştirilerin odağında kaldı.

Avcı ve Baniya arasındaki uyum sorunu

Trabzonspor'un sahasında Konyaspor üzerinde elde ettiği 2-1'lik galibiyetin ardından Avcı'nın Baniya'yı eleştirdiği biliniyor. Tecrübeli teknik direktör ile savunma oyuncusunun arasındaki anlaşmazlık, Baniya'nın formdan düşmesine neden oluyor gibi görünüyor. Takım içi dinamikler ve taktik tercihler, Baniya'nın takımdaki geleceğini belirsizleştiriyor.