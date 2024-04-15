Fenerbahçeli yıldız Edin Dzeko, Galatasaraylı Icardi’yi altına aldı! Fenerbahçe’de 5. futbolcu oldu…

Fenerbahçe'nin Bosna Hersek asıllı forveti Edin Dzeko, Trendyol Süper Lig’deki performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Fatih Karagümrük karşısında kaydettiği golle bu sezon ligdeki 20. golüne ulaşan Dzeko, sarı-lacivertli formayla bu başarıya ulaşan beşinci yabancı oyuncu oldu.
Dzeko’dan Fenerbahçe'ye tarihi katkı
Fenerbahçe'nin deneyimli golcüsü Edin Dzeko, Süper Lig’in 32. haftasında oynanan Fatih Karagümrük maçında önemli bir kilometre taşına imza attı. Maçın 49. dakikasında takım arkadaşı Fred’in pasını mükemmel bir vuruşla değerlendiren Dzeko, bu sezon ligdeki gol sayısını 20’ye çıkardı. Böylece, sarı-lacivertli kulüpte bir sezonda 20 gol barajını geçen beşinci yabancı oyuncu unvanını elde etti.
Süper Lig'de zirvede yer alan Dzeko
38 yaşındaki Bosna Hersekli forvet, Süper Lig'de gösterdiği üstün performansla gol krallığı yarışında da zirvede yer alıyor. Bu sezon ligde 31 maça çıkan Dzeko, sadece ligde değil, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de 4 gol atarak toplamda 24 gole ulaştı. Üst üste iki lig maçında fileleri havalandıran tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe adına tarihi bir başarıya imza attı.
Dzeko’nun Fenerbahçe için önemi
Fenerbahçe'nin kaptanı olarak sahaya çıkan ve maç boyunca yüksek performans sergileyen Dzeko, 90. dakikada yerini Serdar Dursun'a bıraktı. Geçen sezonu 29 golle tamamlayan ve gol krallığı yaşayan takım arkadaşı Enner Valencia'nın ardından, Dzeko'nun bu sezonki performansı, takımın ligde ve Avrupa'da elde ettiği başarılarda büyük rol oynamakta.
Fenerbahçe’nin gol makinesi
Edin Dzeko'nun bu sezonki başarılı performansı, Fenerbahçe'nin hem ligde hem de Avrupa sahnesinde iddialı bir konumda kalmasını sağlıyor. Deneyimli forvet, Süper Lig tarihinde sarı-lacivertli formayla 20 golü geçen beşinci futbolcu olarak tarih yazdı.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.