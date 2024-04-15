Fenerbahçeli yıldız Edin Dzeko, Galatasaraylı Icardi’yi altına aldı! Fenerbahçe’de 5. futbolcu oldu…

Fenerbahçe'nin Bosna Hersek asıllı forveti Edin Dzeko, Trendyol Süper Lig’deki performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Fatih Karagümrük karşısında kaydettiği golle bu sezon ligdeki 20. golüne ulaşan Dzeko, sarı-lacivertli formayla bu başarıya ulaşan beşinci yabancı oyuncu oldu.

Dzeko’dan Fenerbahçe'ye tarihi katkı

Fenerbahçe'nin deneyimli golcüsü Edin Dzeko, Süper Lig’in 32. haftasında oynanan Fatih Karagümrük maçında önemli bir kilometre taşına imza attı. Maçın 49. dakikasında takım arkadaşı Fred’in pasını mükemmel bir vuruşla değerlendiren Dzeko, bu sezon ligdeki gol sayısını 20’ye çıkardı. Böylece, sarı-lacivertli kulüpte bir sezonda 20 gol barajını geçen beşinci yabancı oyuncu unvanını elde etti.

Süper Lig'de zirvede yer alan Dzeko

38 yaşındaki Bosna Hersekli forvet, Süper Lig'de gösterdiği üstün performansla gol krallığı yarışında da zirvede yer alıyor. Bu sezon ligde 31 maça çıkan Dzeko, sadece ligde değil, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de 4 gol atarak toplamda 24 gole ulaştı. Üst üste iki lig maçında fileleri havalandıran tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe adına tarihi bir başarıya imza attı.

Dzeko’nun Fenerbahçe için önemi

Fenerbahçe'nin kaptanı olarak sahaya çıkan ve maç boyunca yüksek performans sergileyen Dzeko, 90. dakikada yerini Serdar Dursun'a bıraktı. Geçen sezonu 29 golle tamamlayan ve gol krallığı yaşayan takım arkadaşı Enner Valencia'nın ardından, Dzeko'nun bu sezonki performansı, takımın ligde ve Avrupa'da elde ettiği başarılarda büyük rol oynamakta.

Fenerbahçe’nin gol makinesi

Edin Dzeko'nun bu sezonki başarılı performansı, Fenerbahçe'nin hem ligde hem de Avrupa sahnesinde iddialı bir konumda kalmasını sağlıyor. Deneyimli forvet, Süper Lig tarihinde sarı-lacivertli formayla 20 golü geçen beşinci futbolcu olarak tarih yazdı.