- Spor

Fenerbahçeli yıldız Edin Dzeko, Galatasaraylı Icardi’yi altına aldı! Fenerbahçe’de 5. futbolcu oldu…

Edin Dzeko, Fenerbahçe'de tarihi geçip beşinci yabancı oyuncu oldu. Fenerbahçe'nin deneyimli forveti, Fatih Karagümrük maçında attığı golle bu önemli başarıya ulaştı ve gol krallığı yarışında zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Fenerbahçeli yıldız Edin Dzeko, Galatasaraylı Icardi’yi altına aldı! Fenerbahçe’de 5. futbolcu oldu… mask
Fenerbahçeli yıldız Edin Dzeko, Galatasaraylı Icardi’yi altına aldı! Fenerbahçe’de 5. futbolcu oldu…
Fenerbahçeli yıldız Edin Dzeko, Galatasaraylı Icardi’yi altına aldı! Fenerbahçe’de 5. futbolcu oldu…
+3
Haber albümü için resme tıklayın

Fenerbahçe'nin Bosna Hersek asıllı forveti Edin Dzeko, Trendyol Süper Lig’deki performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Fatih Karagümrük karşısında kaydettiği golle bu sezon ligdeki 20. golüne ulaşan Dzeko, sarı-lacivertli formayla bu başarıya ulaşan beşinci yabancı oyuncu oldu.

Fenerbahçeli yıldız Edin Dzeko, Galatasaraylı Icardi’yi altına aldı! Fenerbahçe’de 5. futbolcu oldu…

Dzeko’dan Fenerbahçe'ye tarihi katkı

Fenerbahçe'nin deneyimli golcüsü Edin Dzeko, Süper Lig’in 32. haftasında oynanan Fatih Karagümrük maçında önemli bir kilometre taşına imza attı. Maçın 49. dakikasında takım arkadaşı Fred’in pasını mükemmel bir vuruşla değerlendiren Dzeko, bu sezon ligdeki gol sayısını 20’ye çıkardı. Böylece, sarı-lacivertli kulüpte bir sezonda 20 gol barajını geçen beşinci yabancı oyuncu unvanını elde etti.

Fenerbahçeli yıldız Edin Dzeko, Galatasaraylı Icardi’yi altına aldı! Fenerbahçe’de 5. futbolcu oldu…

Süper Lig'de zirvede yer alan Dzeko

38 yaşındaki Bosna Hersekli forvet, Süper Lig'de gösterdiği üstün performansla gol krallığı yarışında da zirvede yer alıyor. Bu sezon ligde 31 maça çıkan Dzeko, sadece ligde değil, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de 4 gol atarak toplamda 24 gole ulaştı. Üst üste iki lig maçında fileleri havalandıran tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe adına tarihi bir başarıya imza attı.

Fenerbahçeli yıldız Edin Dzeko, Galatasaraylı Icardi’yi altına aldı! Fenerbahçe’de 5. futbolcu oldu…

Dzeko’nun Fenerbahçe için önemi

Fenerbahçe'nin kaptanı olarak sahaya çıkan ve maç boyunca yüksek performans sergileyen Dzeko, 90. dakikada yerini Serdar Dursun'a bıraktı. Geçen sezonu 29 golle tamamlayan ve gol krallığı yaşayan takım arkadaşı Enner Valencia'nın ardından, Dzeko'nun bu sezonki performansı, takımın ligde ve Avrupa'da elde ettiği başarılarda büyük rol oynamakta.

Fenerbahçeli yıldız Edin Dzeko, Galatasaraylı Icardi’yi altına aldı! Fenerbahçe’de 5. futbolcu oldu…

Fenerbahçe’nin gol makinesi

Edin Dzeko'nun bu sezonki başarılı performansı, Fenerbahçe'nin hem ligde hem de Avrupa sahnesinde iddialı bir konumda kalmasını sağlıyor. Deneyimli forvet, Süper Lig tarihinde sarı-lacivertli formayla 20 golü geçen beşinci futbolcu olarak tarih yazdı.

# tarih, avrupa

15 Nis 2024 - 11:16 İstanbul- Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL