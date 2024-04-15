Bandırmaspor teknik sorumlusu Yaşar Işık: "Kazanmamız gereken bir maçtı"

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Bandırmaspor, deplasmanda Şanlıurfaspor ile karşı karşıya geldi. Maç, takımların 1-1'lik eşitliği ile sonuçlandı. Maçın hemen ardından düzenlenen basın toplantısında Bandırmaspor Teknik Sorumlusu Yaşar Işık, müsabakanın değerlendirmesini yaptı.

"İyi mücadele ettik ama yeterli olmadı"

Işık, maçın genelinde iyi bir mücadele sergilediklerini ancak bu mücadelenin galibiyet için yeterli olmadığını belirtti. Maçın kritik anlarından biri olan penaltı kararını da değerlendiren Işık, bu kararın ağır olduğunu dile getirdi. Teknik sorumlu, "Geçen hafta aldığımız mağlubiyetin telafisi için buraya geldik. Play-off yarışında önemli bir 3 puan kaybettik" dedi.

Gözler Tuzla maçında

Ligde hala her şeyin mümkün olduğunu vurgulayan Işık, her takımın birbirinden puan alabilecek kapasitede olduğunu söyledi. Önlerindeki Tuzla maçının kaybedilen puanlar için bir telafi şansı olduğunu belirten Işık, "İç sahada oynayacağımız Tuzla maçıyla kaybettiğimiz puanları telafi etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kritik penaltı ve sarı kart

Işık, karşılaşmanın ilk yarısında rakip oyuncuya verilen sarı kartın çok hafif olduğunu ve bu tür kararların maçın kaderini etkileyebileceğini söyledi. Bununla birlikte, maçın çoğu bölümünde iki takımın eşit bir mücadele sergilediğini de ekledi.

Önümüzdeki hafta ne bekleniyor?

Bandırmaspor, önümüzdeki hafta kendi sahasında Tuzla ile karşılaşacak. Işık, bu maçla birlikte takım olarak play-off hedeflerine ulaşmayı amaçladıklarını ve bu önemli mücadeleden galibiyetle ayrılmayı hedeflediklerini belirtti.