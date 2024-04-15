Akıllı yaşam artık evinizde: Samsung TV'ler ile SmartThings'le tanışın!

Samsung, SmartThings platformu ile ev otomasyonu dünyasında devrim yaratıyor. Akıllı ev yönetimi konseptini baştan aşağı yenileyen Samsung, TV'ler üzerinden evinizdeki cihazları bir araya getirerek yaşam alanlarınızı daha akıllı, güvenli ve eğlenceli hale getiriyor. SmartThings ekosistemi, klimalardan buzdolaplarına, çamaşır ve kurutma makinelerinden aydınlatma sistemlerine kadar geniş bir yelpazede cihazların entegrasyonunu sağlıyor. Bu yenilikçi yaklaşım, günlük hayatınızı kolaylaştırmanın yanı sıra enerji verimliliği ve konforu artırıyor.

Built-In-Hub ile ev otomasyonunda yeni bir çağ

Samsung'un Built-In-Hub özelliği, ev otomasyonunu yeni bir boyuta taşıyor. Zigbee, Thread ve Wi-Fi protokollerini kullanarak, evinizdeki akıllı cihazlar arasında düşük güç tüketimiyle hızlı ve güvenilir bilgi alışverişi sağlanıyor. Bu üç protokol, Samsung TV'ler üzerinden yönetilebilen geniş bir cihaz yelpazesine uyum sağlayarak, kullanıcıların evlerini daha etkin bir şekilde kontrol etmelerine olanak tanıyor.

SmartThings ile daha konforlu ve verimli evler

SmartThings platformu, akıllı ev deneyimini üç ana özellikle zenginleştiriyor: Ev Bakımı, Enerji Tasarrufu ve Hava Bakımı. 3D harita görünümü, eviniz hakkında detaylı bilgiler sunarken, enerji kullanımınızı görselleştirerek tasarruf yapmanıza yardımcı oluyor. Ayrıca, evin hava kalitesini sürekli izleyerek, sağlıklı bir yaşam alanı yaratıyor.

TV ses deneyimini yeniden tanımlamak

Samsung'un 360 Audio özelliği, TV izleme deneyiminize uzamsal bir boyut katıyor. Samsung Galaxy Buds kulaklıklar ile tam entegre çalışan bu özellik, kullanıcıların medya içeriklerini her yönüyle çevreleyen bir ses deneyimiyle yaşamalarını sağlıyor. Uzamsal ses teknolojisi, sahneleri daha gerçekçi hale getirirken, baş takibi özelliği ile ses yönünü kullanıcı hareketlerine göre ayarlıyor.

Akıllı cihaz yönetimini kolaylaştıran yenilik

Mobile Smart Remote ile Samsung TV'ler, kullanıcıların cep telefonlarından kolayca yönetilebiliyor. Yakınınızda bir mobil cihaz algılandığında aktif olan bu özellik, televizyon deneyiminizi kişisel içerik önerileri, uygulamalar arası geçişler ve kaynak değişiklikleriyle zenginleştiriyor.

Workout Tracker ile evde sağlıklı yaşam

Workout Tracker, Samsung'un akıllı ev ekosistemine entegre edilmiş bir hizmet olarak, giyilebilir cihazlardan alınan egzersiz verilerini kullanarak, evde egzersiz yapmayı daha etkili ve eğlenceli hale getiriyor. İnteraktif egzersiz rehberleri ve motivasyon içerikleri ile sağlık ve fitness hedeflerinize ulaşmanızı kolaylaştırıyor.

Yapay zeka destekli enerji modu

Samsung'un Yapay Zeka Destekli Enerji Modu, sürdürülebilir teknolojiyi bir adım öteye taşıyarak, enerji tüketiminizi azaltmanıza ve gerçek zamanlı olarak takip etmenize olanak tanıyor. Bu gelişmiş özellikler, enerji maliyetlerinizde önemli tasarruflar sağlarken, çevresel etkiyi azaltıyor ve sürdürülebilir yaşam tarzlarına geçiş yapmanızı teşvik ediyor.