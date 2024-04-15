Bolu 1. Amatör Küme’de Aladağspor, Yeniçağaspor'u devirerek zirveyi sağlamlaştırdı!

Bolu 1. Amatör Küme Play-Off grubu kıyasıya bir mücadeleye sahne olmaya devam ediyor. Haftanın en çekişmeli karşılaşmalarından birinde GLS Grup Aladağspor, en yakın rakibi Yeniçağaspor'u net bir skorla 4-0 yenerek şampiyonluk yolunda kritik bir avantaj elde etti. Mavi-beyazlılar, hem ikili averajda hem de puan farkıyla liderliğini pekiştirerek rakiplerine gözdağı verdi.

Kardeşlik ve rekabet bir arada

Karaçayır'da oynanan maç öncesinde, iki takımın taraftarları tribünleri doldururken, dostluk ve kardeşlik mesajları verdi. Renkli görüntülerin yaşandığı tribünlerde taraftarlar, futbolun birleştirici gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Maçın dönüm noktası

Karşılaşmanın 26. dakikasında yaşanan bir olay maçın gidişatını değiştirdi. Yeniçağaspor'un kalecisi Ahmet, ceza sahası dışında topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu olaydan sonra Aladağspor, sahadaki üstünlüğünü daha da artırarak rakip kalede etkili oldu.

Aladağspor'dan gol yağmuru

Aladağspor, maç boyunca üstün bir performans sergiledi. 34. dakikada Özcan'ın açılış golünü atmasıyla başlayan gol serisi, Metehan'ın 49 ve 68. dakikalarda kaydettiği gollerle devam etti. Maça sonradan giren Egemen ise 79. dakikada takımının dördüncü golünü atarak maçın skorunu belirledi. Bu galibiyetle birlikte Aladağspor, puan tablosunda liderliğini daha da sağlamlaştırdı.

Haftanın diğer maçları

Play-Off grubunda haftanın diğer önemli maçlarında Dörtdivanspor, Taşkestispor'u 2-0 mağlup ederken, Sebenspor ise Yıldızspor karşısında hükmen galip gelerek 3 puanın sahibi oldu.

Önümüzdeki haftaların beklentisi

Aladağspor'un liderliği pekiştirmesi ve takipçileriyle arasındaki puan farkını açması, ligin kalan haftalarına damgasını vurmaya başladı. Takımların performansları ve stratejileri, şampiyonluk yarışını daha da heyecanlı hale getirecek gibi görünüyor. Bolu futbolseverler, heyecan dolu maçların devamını beklerken, Aladağspor'un bu formunu koruyup koruyamayacağı merak konusu.