Bolu'da korkutan kaza: Otomobil kanala uçtu, bebek ve ailesi korkuttu!

Bolu'nun tanınmış caddelerinden Ahmet Baysal Bulvarı'nda meydana gelen korkutucu trafik kazası, yerel sakinleri ve yetkilileri alarma geçirdi. İ. Ö. yönetimindeki 14 GE 611 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrol dışı bir şekilde Sandallar Mahallesi mevkisinde bulunan kuru su kanalına düştü.

Bebek ve üç yetişkin yara almadan kurtuldu

Kazada, araç içerisinde bulunan bir bebek ve üç yetişkin, büyük bir tehlike atlattı. İçinde su bulunmayan kanaldaki araçtan kendi imkanlarıyla çıkmayı başaran dört kişi, olay yerine hızla ulaşan sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde herhangi bir yaralanma olmadığı tespit edildi. Kazazedelerin sağlık durumlarının iyi olması, olay yerindeki endişeyi sevince dönüştürdü.

Trafik güvenliği uyarısı ve önlemler

Bu kaza, Bolu'da sürücüler arasında direksiyon hakimiyeti ve araç kontrolü konusunda daha dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Yetkililer, benzer kazaların önüne geçebilmek adına sürücülere hız limitlerine uymaları ve dikkatli sürüş yapmaları konusunda çağrıda bulundu. Ayrıca, kaza mahalline polis ekipleri tarafından güvenlik şeridi çekilerek, çevresel güvenlik önlemleri alındı.

Araç çekiciyle kurtarıldı

Olay yerine gelen çekici hizmetleri, kanal içerisinde mahsur kalan aracı başarılı bir şekilde çıkardı. Aracın çıkarılma işlemi sırasında bölgede kısa süreli trafik aksamaları yaşanırken, bu süreçte polis ekiplerinin trafik yönetimi takdir topladı.