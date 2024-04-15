Bolu vefat edenler.. 15 Nisan 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

SELAHATTİN ÇİFTÇİ
Doğancı Köyü halkından, İsmail ÇİFTÇİ, Hacer KARADAŞ, Huri KAÇMAZ’ın babaları, Şerafettin KARADAŞ, Hayrettin KAÇMAZ’ın kayınbabaları;
Cenazesi bugün Doğancı Köyü Yeni Camiide kılınacak, öğle ve cenaze namazından sonra Doğancı Köyü aşağı mezarlığa defnedilecektir.
ZEKİ YETKİN
Mengen İlçesi Kavaklı Köyü halkından;
Cenazesi bugün ikindi namazından sonra Mengen Kavaklı Köyü mezarlığına defnedilecektir.
MERYEM AYKUT
Gerede İlçesi Salur Köyü halkından;
Cenazesi bugün öğle namazından sonra Gerede Salur Köyü mezarlığına defnedilecektir.
SELİME KILIÇ
Cenazesi bugün öğle namazından sonra Sakarya merkez mezarlığına defnedilecektir.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.