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Bolu vefat edenler.. 15 Nisan 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

Bolu’da 15 Nisan 2024 Bugün 4 kişi hayatını kaybetti. İşte Bolu’da günün vefat defin listesi…

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Bolu vefat edenler.. 15 Nisan 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi... mask
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SELAHATTİN ÇİFTÇİ

Doğancı Köyü halkından, İsmail ÇİFTÇİ, Hacer KARADAŞ, Huri KAÇMAZ’ın babaları, Şerafettin KARADAŞ, Hayrettin KAÇMAZ’ın kayınbabaları;

Cenazesi bugün Doğancı Köyü Yeni Camiide kılınacak, öğle ve cenaze namazından sonra Doğancı Köyü aşağı mezarlığa defnedilecektir.

ZEKİ YETKİN

Mengen İlçesi Kavaklı Köyü halkından;

Cenazesi bugün ikindi namazından sonra Mengen Kavaklı Köyü mezarlığına defnedilecektir.

MERYEM AYKUT

Gerede İlçesi Salur Köyü halkından;

Cenazesi bugün öğle namazından sonra Gerede Salur Köyü mezarlığına defnedilecektir.

SELİME KILIÇ

Cenazesi bugün öğle namazından sonra Sakarya merkez mezarlığına defnedilecektir.

15 Nis 2024 - 14:09 - Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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