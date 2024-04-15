Türk Telekom 2024 Personel Alımı, iş fırsatları ve başvuru detayları

Türk Telekom, 2024 yılı için farklı pozisyonlarda personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. İşte alınacak pozisyonlar, başvuru nitelikleri ve başvuru sürecine dair detaylar.

Türk Telekom'da Yeni İş Fırsatları

Türk Telekom, BT (Bilişim Teknolojileri) ve Network güvenliği alanlarında uzmanlık gerektiren üç farklı pozisyon için personel arayışını sürdürüyor. Alım yapılacak pozisyonlar ve detayları şöyle:

Alınacak Pozisyonlar

BT Mobil Ücretlendirme Operasyonları Uzmanı

BT L2 Operasyonları Uzmanı (Tahsilat, Alacak Takibi ve Hukuk)

Network Güvenlik Uzmanı/Uzman Yardımcısı

Başvuru İçin Gereken Nitelikler

Her bir pozisyon için aranan nitelikler farklılık göstermektedir. Adayların başvuruda bulunabilmesi için aşağıdaki bölümlerden mezun olmaları gerekmektedir:

BT Mobil Ücretlendirme Operasyonları Uzmanı: Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak.

BT L2 Operasyonları Uzmanı: Bilgisayar Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Elektrik, Elektronik veya Haberleşme Mühendisliği gibi lisans programlarından mezun olmak.

Network Güvenlik Uzmanı/Uzman Yardımcısı: Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, Elektronik-Haberleşme veya ilgili mühendislik bölümlerinden mezun olmak.

Başvuru Süreci nasıl işleyecek?

Başvurular, Nisan ayı itibarıyla online olarak alınmaya başlanmıştır. Adaylar, Türk Telekom'un resmi kariyer sayfası üzerinden başvurularını yapabilirler.

Türk Telekom Kariyer Sayfası

Başvurular için son tarihler, pozisyonlara göre 30 Nisan ile 5 Mayıs tarihleri arasında değişmektedir. Adayların belirtilen tarihler arasında başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Türk Telekom, bu yeni alımlarla teknoloji ve iletişim alanında uzmanlaşmış kadrosunu genişletmeyi ve daha kaliteli hizmet sunmayı hedefliyor.