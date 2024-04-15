2024 Bolu ve ilçeleri belediye başkanlığı maaşları

2024 yılında Bolu ve ilçelerinde görev alacak belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarların maaşları ve özlük hakları güncellendi. Nüfus büyüklüğüne göre belirlenen maaşlar ve detaylı özlük haklarına dair tüm bilgiler haberimizde…

Belediye Meclisi ve Encümen Üyelerine Ödenekler

Yeni dönemde, Bolu ve ilçelerindeki belediye meclisi ve encümen üyeleri, toplantılara katılım için huzur hakkı alacaklar. Bu ödenekler, belediye başkanının maaşına oranla ve görev yapılan belediyenin nüfus büyüklüğüne göre belirleniyor.

Muhtarların Maaş ve Sosyal Güvenlik Hakları

Bolu ve çevresindeki köy ve mahalle muhtarları için aylık brüt ödenek 11.223 TL olarak ayarlandı. Bu düzenleme, emekli muhtarların emekli aylıklarını kesintisiz almasını sağlarken, emekli olmayan muhtarların sosyal güvenlik primlerinin İçişleri Bakanlığı tarafından yatırılmasını garanti ediyor.

Yerel Yönetim Görevlilerinin Özlük Hakları

Görev süreleri boyunca, yerel yönetim görevlileri çeşitli özlük haklarından yararlanacak. Belediye başkanları, 4/c statüsünde sigortalı olacak ve devlet memurlarına tanınan bazı yardımlardan faydalanabilecekler. Emekli belediye başkanları ise, görevleri boyunca emekli aylıklarını almaya devam edecek ve belirli koşullar altında makam, temsil ve görev tazminatlarından yararlanabilecekler.

Bolu ve İlçelerindeki Belediye Başkanı Maaşları

Bolu ve bağlı ilçelerinde görev yapan belediye başkanlarının maaşları şu şekilde:

Bolu Merkez (233.379 nüfus): 104.453 TL

Karacasu (2.540 nüfus): 54.996 TL

Gerede (34.257 nüfus): 62.605 TL

Mudurnu (19.066 nüfus): 62.605 TL

Göynük (18.879 nüfus): 62.605 TL

Dörtdivan (6.585 nüfus): 54.996 TL

Yeniçağa (7.294 nüfus): 54.996 TL

Kıbrıscık (2.980 nüfus): 54.996 TL

Mengen (14.113 nüfus): 62.605 TL

Seben (4.807 nüfus): 54.996 TL