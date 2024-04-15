Altın fiyatları ne olacak? Altının ons fiyatı İran-İsrail geriliminden nasıl etkilendi?

Geopolitik gerginlikler ve küresel piyasalar

Son dönemde İran'ın İsrail'e yönelik artan saldırıları, küresel piyasalarda belirgin bir etki yarattı. Prof. Dr. Volkan Öngel'e göre, bu durum özellikle borsalarda satış baskısını artırdı ve altın ile petrol fiyatlarında önemli dalgalanmalar meydana getirdi. Bu yazıda, söz konusu gerilimin ekonomik sonuçlarını ve yatırımcılar için olası senaryoları ele alıyoruz.

Altın fiyatlarında rekor beklentisi

Prof. Dr. Öngel, altının güvenli liman özelliği nedeniyle, mevcut jeopolitik riskler altında talebin arttığını ve bu durumun fiyatları önemli ölçüde yukarı çektiğini belirtiyor. Altın fiyatları, yıl sonuna doğru 2 bin 700 dolar/ons seviyesine ulaşabilir. Goldman Sachs gibi büyük yatırım bankaları da bu yönde revize tahminlerde bulunuyorlar.

Petrol piyasaları ve küresel enflasyon üzerine etkiler

Öngel, petrol fiyatlarının 90 dolar/varil seviyelerinde olduğunu ve İsrail'in olası bir karşı saldırısı durumunda bu rakamın 100 dolar/varil seviyelerine çıkabileceğini öngörüyor. Bu artışın, küresel enflasyon üzerinde olumsuz bir baskı oluşturabileceği ve ekonomik istikrarı tehdit edebileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Küresel borsalarda satış dalgası

İran'ın İsrail'e yönelik saldırıları, küresel borsalarda beklenmedik bir satış dalgasını tetikledi. Bu durum, yatırımcıların risk algısını artırarak, daha güvenli varlıklara yönelmelerine neden oldu. Öngel, bu süreçte yatırımcıların stratejilerini nasıl ayarlamaları gerektiği konusunda bilgiler veriyor.

Yatırımcılar için stratejik öneriler

Geopolitik gerilimlerin arttığı bu dönemde yatırımcıların nasıl bir yol izlemesi gerektiği önem kazanmaktadır. Öngel, portföy çeşitliliğinin korunması, likidite yönetimi ve risk yönetimi stratejilerinin gözden geçirilmesinin kritik olduğunu vurguluyor. Ayrıca, altın gibi güvenli varlıklara yatırım yapmanın önemine değiniyor.

Geleceğe bakış 2024 ve ötesi

Prof. Dr. Volkan Öngel, 2024 yılında altın yatırımcılarını olumlu etkileyecek gelişmeler beklendiğini ifade ediyor. Uzun vadede, jeopolitik risklerin devam etmesi halinde, altın ve diğer değerli metallerin yatırımcı portföylerinde önemli bir yer tutmaya devam edeceğini öngörüyor.