Bolu’da anız yangını korkuttu! Ormanlık alan zarar gördü

Hızlı Müdahale Zararı Minimize Etti

Bolu merkezine bağlı Akçaalan köyü çevresindeki ormanlık alanda başlayan ve dumanların gökyüzüne yükseldiği anız yangını, görgü tanıklarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptıkları hızlı ihbar sayesinde büyümeden kontrol altına alındı. Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangın ihbarı üzerine derhal bölgeye arazözler sevk etti.

Etkili Mücadele ve Yangın Söndürme Çalışmaları

Ormanlık alana ulaşan itfaiye ekipleri, tarlalarda başlayan anız yangınını tespit etti. Ekipler, yangına anında müdahale ederek alevlerin çevreye daha fazla zarar vermesini önledi. Yangın sonucunda yaklaşık 500 metrekarelik bir alanın zarar gördüğü belirlendi. Bu hızlı ve etkili müdahale, olası bir felaketin önüne geçilmesini sağladı.

Yangının Çevresel Etkileri ve Önlemler

Anız yangınları, çevresel zararların yanı sıra biyolojik çeşitliliğe de ciddi zararlar verebiliyor. Bu tür yangınlar, özellikle ormanlık alanlar ve çevredeki tarım arazileri için tehdit oluşturuyor. Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, benzer olayların önlenmesi için gerekli önlemlerin artırılacağını ve vatandaşların yangın konusunda daha bilinçli olmaları gerektiğini vurguladı.