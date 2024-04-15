16 Nisan 2024 Salı hava durumu; Batı Karadeniz ve Doğu Marmara'da bahar esintisi!

Bolu ve Düzce'de Güneşin Tadını Çıkarın

Bolu: Güneşli bir gün sizi bekliyor, sabah en düşük 9°C'den başlayarak öğleden sonra en yüksek 26°C'ye ulaşacak. Açık havada vakit geçirmek için ideal bir gün olacak.

Düzce: Tüm gün güneş altında, en düşük 13°C ile başlayıp gün içinde 30°C'ye kadar yükselen sıcaklıklar. Su aktiviteleri ve piknik için mükemmel bir zaman.

Bartın ve Karabük'te Güneş Banyosu Fırsatı

Bartın: Sabah 11°C ile başlayan sıcaklıklar, öğleden sonra 28°C'ye kadar yükselecek. Sahil kenarında güneşlenmek için güzel bir fırsat sunuyor.

Karabük: Sabahın serinliğinden 10°C ile başlayıp, gün içerisinde 30°C'ye kadar yükselen sıcaklıklarla, güneşli bir gün geçirebilirsiniz. Açık hava yürüyüşleri için harika bir gün.

Zonguldak ve Ankara'da Değişen Hava Koşulları

Zonguldak: Parçalı bulutlu sabah, sıcaklıkların 14°C'den başlayıp 27°C'ye kadar yükselmesi bekleniyor. Güneş ve bulutların arasında dengeli bir gün olacak.

Ankara: Güneşli ve sıcak bir gün, sabah 8°C ile başlayarak öğle saatlerinde 26°C'ye ulaşacak. Dış mekan aktiviteleri için ideal koşullar sunuyor.

İstanbul'da Güneşli Bir Gün

İstanbul: Sabah 14°C ile serin başlayıp, gün içinde 25°C'ye kadar yükselen sıcaklıklar. Kentin tarihi ve kültürel yerlerini ziyaret etmek için güzel bir gün olacak.

16 Nisan 2024 Salı il il hava durumu

Bolu: Güneşli, En Düşük 9°C, En Yüksek 26°C

Düzce: Güneşli, En Düşük 13°C, En Yüksek 30°C

Bartın: Güneşli, En Düşük 11°C, En Yüksek 28°C

Karabük: Güneşli, En Düşük 10°C, En Yüksek 30°C

Zonguldak: Parçalı Bulutlu, En Düşük 14°C, En Yüksek 27°C

Ankara: Güneşli, En Düşük 8°C, En Yüksek 26°C

İstanbul: Güneşli, En Düşük 14°C, En Yüksek 25°C