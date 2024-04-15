16 Nisan 2024 Salı hava durumu; Batı Karadeniz ve Doğu Marmara'da bahar esintisi!

Bolu ve Düzce'de Güneşin Tadını Çıkarın
Bolu: Güneşli bir gün sizi bekliyor, sabah en düşük 9°C'den başlayarak öğleden sonra en yüksek 26°C'ye ulaşacak. Açık havada vakit geçirmek için ideal bir gün olacak.
Düzce: Tüm gün güneş altında, en düşük 13°C ile başlayıp gün içinde 30°C'ye kadar yükselen sıcaklıklar. Su aktiviteleri ve piknik için mükemmel bir zaman.
Bartın ve Karabük'te Güneş Banyosu Fırsatı
Bartın: Sabah 11°C ile başlayan sıcaklıklar, öğleden sonra 28°C'ye kadar yükselecek. Sahil kenarında güneşlenmek için güzel bir fırsat sunuyor.
Karabük: Sabahın serinliğinden 10°C ile başlayıp, gün içerisinde 30°C'ye kadar yükselen sıcaklıklarla, güneşli bir gün geçirebilirsiniz. Açık hava yürüyüşleri için harika bir gün.
Zonguldak ve Ankara'da Değişen Hava Koşulları
Zonguldak: Parçalı bulutlu sabah, sıcaklıkların 14°C'den başlayıp 27°C'ye kadar yükselmesi bekleniyor. Güneş ve bulutların arasında dengeli bir gün olacak.
Ankara: Güneşli ve sıcak bir gün, sabah 8°C ile başlayarak öğle saatlerinde 26°C'ye ulaşacak. Dış mekan aktiviteleri için ideal koşullar sunuyor.
İstanbul'da Güneşli Bir Gün
İstanbul: Sabah 14°C ile serin başlayıp, gün içinde 25°C'ye kadar yükselen sıcaklıklar. Kentin tarihi ve kültürel yerlerini ziyaret etmek için güzel bir gün olacak.
16 Nisan 2024 Salı il il hava durumu
Bolu: Güneşli, En Düşük 9°C, En Yüksek 26°C
Düzce: Güneşli, En Düşük 13°C, En Yüksek 30°C
Bartın: Güneşli, En Düşük 11°C, En Yüksek 28°C
Karabük: Güneşli, En Düşük 10°C, En Yüksek 30°C
Zonguldak: Parçalı Bulutlu, En Düşük 14°C, En Yüksek 27°C
Ankara: Güneşli, En Düşük 8°C, En Yüksek 26°C
İstanbul: Güneşli, En Düşük 14°C, En Yüksek 25°C
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.