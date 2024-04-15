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16 Nisan 2024 Salı hava durumu; Batı Karadeniz ve Doğu Marmara'da bahar esintisi!

16 Nisan Salı günü Bolu, Düzce, Bartın, Karabük, Zonguldak, Ankara ve İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Güneşli günler ve parçalı bulutlu sabahlar sizi bekliyor. İdeal dış mekan aktiviteleri ve gezilecek yerler için hava tahminlerini keşfedin!

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
16 Nisan 2024 Salı hava durumu; Batı Karadeniz ve Doğu Marmara'da bahar esintisi! mask
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Bolu ve Düzce'de Güneşin Tadını Çıkarın

Bolu: Güneşli bir gün sizi bekliyor, sabah en düşük 9°C'den başlayarak öğleden sonra en yüksek 26°C'ye ulaşacak. Açık havada vakit geçirmek için ideal bir gün olacak.

Düzce: Tüm gün güneş altında, en düşük 13°C ile başlayıp gün içinde 30°C'ye kadar yükselen sıcaklıklar. Su aktiviteleri ve piknik için mükemmel bir zaman.

Bartın ve Karabük'te Güneş Banyosu Fırsatı

Bartın: Sabah 11°C ile başlayan sıcaklıklar, öğleden sonra 28°C'ye kadar yükselecek. Sahil kenarında güneşlenmek için güzel bir fırsat sunuyor.

Karabük: Sabahın serinliğinden 10°C ile başlayıp, gün içerisinde 30°C'ye kadar yükselen sıcaklıklarla, güneşli bir gün geçirebilirsiniz. Açık hava yürüyüşleri için harika bir gün.

Zonguldak ve Ankara'da Değişen Hava Koşulları

Zonguldak: Parçalı bulutlu sabah, sıcaklıkların 14°C'den başlayıp 27°C'ye kadar yükselmesi bekleniyor. Güneş ve bulutların arasında dengeli bir gün olacak.

Ankara: Güneşli ve sıcak bir gün, sabah 8°C ile başlayarak öğle saatlerinde 26°C'ye ulaşacak. Dış mekan aktiviteleri için ideal koşullar sunuyor.

İstanbul'da Güneşli Bir Gün

İstanbul: Sabah 14°C ile serin başlayıp, gün içinde 25°C'ye kadar yükselen sıcaklıklar. Kentin tarihi ve kültürel yerlerini ziyaret etmek için güzel bir gün olacak.

16 Nisan 2024 Salı il il hava durumu

Bolu: Güneşli, En Düşük 9°C, En Yüksek 26°C

Düzce: Güneşli, En Düşük 13°C, En Yüksek 30°C

Bartın: Güneşli, En Düşük 11°C, En Yüksek 28°C

Karabük: Güneşli, En Düşük 10°C, En Yüksek 30°C

Zonguldak: Parçalı Bulutlu, En Düşük 14°C, En Yüksek 27°C

Ankara: Güneşli, En Düşük 8°C, En Yüksek 26°C

İstanbul: Güneşli, En Düşük 14°C, En Yüksek 25°C

 

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15 Nis 2024 - 23:00 - Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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