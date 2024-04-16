Düğünde ikram edilen ünlü marka meyve suyundan küf çıkması şoke etti!

Düğün Töreninde Meyve Suyu Şaşkınlığı

Bir düğün töreninde, davetlilere ikram edilen ve piyasanın tanınmış markalarından biri olan Dimes meyve suyunda küf parçalarının bulunması büyük şaşkınlık yarattı. Rukiye Arıcı adlı bir davetli, kendisine ikram edilen meyve suyunu açtığında, içinden çıkan küflü maddeyle karşılaşınca derhal durumu videoya kaydedip yetkililere bildirdi.

Kanser Hastaları İçin Tehlikeli İkram

Rukiye Arıcı, kapağı açılmamış meyve suyunu çalkalayıp açtığında bardağın içine dökülen küfü fark etti. Ürünün son kullanma tarihinin 2024 olması durumu daha da şaşırtıcı kıldı. Arıcı, kendisinin meme kanseri hastalığından yeni kurtulmuş biri olarak bu durumun sağlık açısından oldukça riskli olduğuna dikkat çekti. Olayın ardından düğün salonu görevlileri hızla harekete geçerek, meyve sularını topladı.

Üretici Firma Dimes'ten Açıklama Geldi

Olayın ardından Dimes markasından gelen açıklamada, meyve sularının koruyucu madde kullanılmadan pastörize edilerek zararlı mikroorganizmalardan arındırıldığı belirtildi. Ancak ambalajın lojistik ve depolama süreçlerinde zarar görmesi sonucunda içeriye hava ve mikroorganizmaların girebileceği, bu durumun meyve suyu gibi doğal ürünlerde küf oluşumuna sebep olabileceği ifade edildi. Tüketicilere, ambalajı hasar görmüş ürünleri satın almamaları ve tüketmemeleri yönünde tavsiyelerde bulunuldu.

Küf Olayı Tüketici Güvenini Sarsıyor

Meyve suyu gibi günlük tüketilen bir üründe böyle bir olayın yaşanması, tüketici güvenini sarsıyor. Üretici firma, bu tür olayların nadir de olsa meydana gelebileceğini ve milyonda 1,1 oranında ambalaj hasarı kaynaklı şikayetlerle karşılaşıldığını belirtti. Tüketici şikayetleri durumunda gerekli test ve analiz çalışmalarının yapılacağını ve tüketicilere bilgi verileceğini açıkladı.

Tüketici Sağlığı ve Gıda Güvenliği Ön Planda

Meyve suyu olayı, tüketici sağlığı ve gıda güvenliği konusunda daha sıkı denetimlerin yapılması gerektiğini gösteriyor. Bu tür durumların özellikle kanser gibi ciddi hastalıkları atlatan kişiler ve tedavi gören hastalar için oluşturabileceği riskler, denetimlerin önemini bir kez daha ön plana çıkarıyor.