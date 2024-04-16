2024 sezonu üreticilerin gözü kulağı fiyatlarda; 20 liranın altındaki fiyatlar kabul edilemez

Karadeniz'de Çay Sezonu Heyecanı Başladı

Karadeniz, Anadolu'nun en ilgi çekici bölgelerinden biri olarak, 2024 çay hasat sezonu için geri sayım başlattı. Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, çay müstahsilleri zorlu bir sezon öncesi, çaylıklarda yoğun bir hazırlık içerisinde. Çay üretiminin başlangıcı olan budama ve gübreleme işlemleri ile verimli bir sezonun temelleri atılıyor.

Çay Üreticilerinin Zorlu Maratonu

Çay tarımı, emek yoğun bir süreç gerektiriyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı ÇAYKUR, üreticilere destek olmak amacıyla çay tarım arazilerinde budama işlemlerini gerçekleştiriyor. Bu zahmetli sürecin ardından, çay üreticileri için asıl meydan okuma gübreleme işlemiyle başlıyor. Yüksek maliyetler altında kaliteli çay üretimi yapabilmek için mücadele eden üreticiler, tüm bu çabaların ardından ürünlerini toplayıp satmayı hedefliyor.

Fiyatlar Üreticinin Yüzünü Güldürecek mi?

Rize'deki çay üreticileri, 2024 yılı için belirlenecek çay taban fiyatını sabırsızlıkla bekliyor. Gübre ve işçilik maliyetlerinin artmasıyla birlikte, üreticiler çay fiyatlarının en az 20-25 TL bandında olmasını talep ediyor. Fatih Ferah ve Ayşe Kalça gibi çay müstahsilleri, maliyetlerin artışı karşısında adil bir fiyatlandırmanın önemini vurgulayarak, sezonun kazançlı geçmesi için fiyatların bu seviyelerde olması gerektiğinin altını çiziyor.

Bilhan Büyükyazıcı ise, geçmiş senelerdeki piyasa şartlarına ve güncel maliyetlere bakarak, çay fiyatlarının en az 25 TL olması gerektiğini belirtiyor. Üreticiler, çay fiyatlarının bu seviyenin altında belirlenmesini, emeklerinin karşılığını alamamak olarak görüyor.

Karadeniz'in Çay Üretiminde Beklentiler Yüksek

2024 çay sezonu, Karadeniz Bölgesi için büyük önem taşıyor. Çay, bölgenin ekonomisi için vazgeçilmez bir ürün haline gelmişken, üreticilerin maliyetler ve fiyat beklentileri arasında dengeli bir yol bulunması gerekiyor. Karadeniz çayının, "yeşil altın" olarak nitelendirilmesi, bölge için çay tarımının ne kadar kritik bir öneme sahip olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Bu sezon, üreticilerin emeklerinin karşılığını alacağı ve çayın değerinin daha da anlaşılacağı bir dönem olacak mı, bekleyip göreceğiz.