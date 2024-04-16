Yeni sezonda gelinlik fiyatları 15 bin TL'den başlıyor

21 yıldır gelinlik tasarlayan Bahar Demir, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte iş yoğunluklarının arttığından söz etti. Gelinliklerde 2024 yılında tek bir trend olmadığından bahseden Demir, üretim sürecinde her bütçeye uygun gelinlikler üretmeyi amaçladıklarını, bunun yanında sade gelinlik tercih edenlerin saten gelinlik ya da Helen tarzı ağ kesim, gösteriş sevenlerin ise godeli ve pileli modeller ile prenses gelinliği olarak tabir ettikleri modelleri tercih ettiklerini söyledi.

3 gün ila 1 ay arasında sürüyor

Gelinliğin genç kızların vazgeçilmez hayallerinden olduğunu hatırlatan Demir, "Gelinlik bizim genç kızlarımızın vazgeçilmez hayallerinden bir tanesi. Bütün genç kızlar 18’li yaşlarına geldiklerinde hedeflerinde ve hayallerinde bir gelinlik vardır. Eğer ki düğünlerinde bu modeli giymedikleri takdirde ömürleri boyunca bunun mutsuzluğunu yaşayabiliyorlar. Bu yüzden bizim için çok önemli ve kıymetli. Bunun çalışması da bizim için çok zevkli. Birçok insanın, birçok genç kızın hayallerini gerçekleştiriyor, düşlerinin gerçekleşmesine sebep oluyoruz" şeklinde konuştu.

Fiyatları 15 bin TL'den başlıyor

İşçiliğin yoğunluğuna göre üretim sürecinin değişkenlik gösterdiğini belirten Demir, "Dikimi, kesimi ve tasarımıyla 3 günde ürettiğimiz bir gelinliğimiz de, üretimi 1 ay süren gelinliğimiz de var. İşçiliğine ve üzerinde kullanacağımız malzemeye göre değişiyor. Her şey bunları etkileyebiliyor. Her bütçeye uygun bir şekilde fiyatlandırılan gelinliklerimiz var. 15 bin TL’den başlıyor ve 150 bin TL’ye kadar ulaşıyor. İşçiliğin yanında gelinliğin üzerinde kullanacağımız taşlar ve danteller fiyatı etkileyen temel unsurlar" sözlerine yer verdi.

"Çok kusursuz bir sezona giriş yapıyoruz"

Artan sipariş yoğunluğu nedeniyle düğün sezonun bu yıl yoğun geçmesini beklediklerini ifade eden Demir, "Bu sezon çok güzel olacak. Siparişlerin müşterilerden geliş durumlarından belli zaten. Birkaç yıldır piyasadaki herkes biliyor ki pandemi ya da Ramazan ayı bizim sezonumuzu bölüyordu. Ama şu anda çok kusursuz bir sezona giriş yapıyoruz. Çok güzel bir zaman oldu. Hem Ramazan ayı bitti, hem de pandemi yok artık. İnsanlar rahatça düğünlerini yapabileceği gibi, bizi de çok yoğun bir yaz sezonu bekliyor" dedi.

Yılın birçok trendi var

2024 yılının gelinlik trendleri hakkında da bilgi veren Demir, "Bu yılın trend giden modelleri arasında; A kesim prenses gelinliği ile godeli ve pileli dediğimiz tarzlar ile saten gelinlik tarzlarımız var. Sade bir gelinlik isteyenler tercihen saten gelinlik ya da Helen tarzı ağ kesim istiyorlar. Gösteriş sevenler de godeli ve pileli dediğimiz modeller ile prenses modelleri tercih ediyorlar. Biz de yönlendiriyoruz müşterilerimizi. Fiziklerine göre hangi modellerin uygun olacağını göstermek amaçlı birkaç model denetebiliyoruz kendileri de fark ederek ikna olsunlar diye. Bazen hayallerindeki gelinliğin modeli kendi fiziklerine de uygun olmayabiliyor. Bu yüzden de yardımcı oluyoruz aslında. Yine elbette son kararı onlara, kendilerine bırakıyoruz, o şekilde yardımcı oluyoruz" ifadelerini kullandı.

"Çalışırken kendimi ressam gibi hissediyorum"

Demir ayrıca, 21 yıldır bu sektörde hizmet verdiğini ve işini keyif alarak yaptığının altını çizdi. Çalışırken kendini ressam gibi hissettiğini belirten Demir, "Ben çalışırken şahsen kendimi ressam gibi hissediyorum. Kağıt üzerinde değil de kumaşın üzerinde biz bu şekilleri veriyoruz. Hayal ediyoruz ve onu gerçekleştirmeye çalışıyoruz tasarım yaparken. Birinin üzerinde gördüğüm zaman o kadar mutluluk veriyor, keyif veriyor ki bize emeğimizin karşılığını bu şekilde alıyoruz aslında" diye konuştu.