SGK'dan anne ve bakıcılara destek! Kişi başı 325 Avro yardım! Duyan koşuyor

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan Önemli Destek
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla çocuk bakımıyla uğraşan 7 bin anne ve bakıcıya 325 avro mali destek sağlanacağını duyurdu. Bu yardım, annelerin istihdamda kalmasını ve işgücüne katılmasını teşvik etmek amacıyla verilecek.
Kadın İstihdamına Yönelik Büyük Adım
Bakan Işıkhan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bu projenin kadınların iş hayatında daha aktif olmalarını desteklemek için kritik bir adım olduğunu belirtti. Projenin, çocuk bakım sorumlulukları nedeniyle işgücünden uzaklaşma riski taşıyan annelere yönelik olduğunu vurgulayan Işıkhan, "İş Pozitif kadın istihdam programımız ve benzeri girişimlerle kadınların çalışma hayatındaki varlığını güçlendirmeyi hedefliyoruz," dedi.
İstihdama Katılım ve Kayıtlı İstihdamın Desteklenmesi
SGK'nın bu destek paketi, annelerin ve bakıcıların kayıtlı istihdamda kalmasını sağlamak ve işgücüne yeni katılımları teşvik etmek için tasarlandı. Programın ikinci döneminin başlamasıyla, daha fazla anne ve bakıcının iş hayatına atılması ve ekonomik bağımsızlıklarını sürdürmeleri amaçlanıyor.
Devam Eden Destek ve Geleceğe Bakış
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kadınların işgücündeki pozisyonlarını güçlendirmeye yönelik çalışmalarına devam edeceklerini belirtti. Bu destekler, hem annelerin hem de bakıcıların sosyal güvencelerinin artırılması ve çalışma hayatında daha fazla yer almaları için kritik öneme sahip.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.