- Ekonomi

SGK'dan anne ve bakıcılara destek! Kişi başı 325 Avro yardım! Duyan koşuyor

SGK, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan aracılığıyla, çocuk bakımı yapan 7 bin anne ve bakıcıya 325 avro destek sağlayacak. Bu destek, kadınların işgücünde kalmasını teşvik edecek.

Rahmiye Beydili
Rahmiye Beydili Tüm Haberleri
SGK'dan anne ve bakıcılara destek! Kişi başı 325 Avro yardım! Duyan koşuyor mask
SGK'dan anne ve bakıcılara destek! Kişi başı 325 Avro yardım! Duyan koşuyor
SGK'dan anne ve bakıcılara destek! Kişi başı 325 Avro yardım! Duyan koşuyor
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Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan Önemli Destek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla çocuk bakımıyla uğraşan 7 bin anne ve bakıcıya 325 avro mali destek sağlanacağını duyurdu. Bu yardım, annelerin istihdamda kalmasını ve işgücüne katılmasını teşvik etmek amacıyla verilecek.

SGK'dan anne ve bakıcılara destek! Kişi başı 325 Avro yardım! Duyan koşuyor

Kadın İstihdamına Yönelik Büyük Adım

Bakan Işıkhan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bu projenin kadınların iş hayatında daha aktif olmalarını desteklemek için kritik bir adım olduğunu belirtti. Projenin, çocuk bakım sorumlulukları nedeniyle işgücünden uzaklaşma riski taşıyan annelere yönelik olduğunu vurgulayan Işıkhan, "İş Pozitif kadın istihdam programımız ve benzeri girişimlerle kadınların çalışma hayatındaki varlığını güçlendirmeyi hedefliyoruz," dedi.SGK'dan anne ve bakıcılara destek! Kişi başı 325 Avro yardım! Duyan koşuyor

İstihdama Katılım ve Kayıtlı İstihdamın Desteklenmesi

SGK'nın bu destek paketi, annelerin ve bakıcıların kayıtlı istihdamda kalmasını sağlamak ve işgücüne yeni katılımları teşvik etmek için tasarlandı. Programın ikinci döneminin başlamasıyla, daha fazla anne ve bakıcının iş hayatına atılması ve ekonomik bağımsızlıklarını sürdürmeleri amaçlanıyor.SGK'dan anne ve bakıcılara destek! Kişi başı 325 Avro yardım! Duyan koşuyor

Devam Eden Destek ve Geleceğe Bakış

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kadınların işgücündeki pozisyonlarını güçlendirmeye yönelik çalışmalarına devam edeceklerini belirtti. Bu destekler, hem annelerin hem de bakıcıların sosyal güvencelerinin artırılması ve çalışma hayatında daha fazla yer almaları için kritik öneme sahip.SGK'dan anne ve bakıcılara destek! Kişi başı 325 Avro yardım! Duyan koşuyor

# destek, Medya

15 Nis 2024 - 16:31 - Ekonomi

Mahreç  Rahmiye Beydili

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