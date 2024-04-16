- Sağlık

Evcil hayvanların sağlık üzerinde inanılmaz etkileri

Evcil hayvanlar sadece sevimli dostlarımız değil, aynı zamanda sağlığımızın korunmasında da büyük bir rol oynarlar. Köpek ve kedi sahiplerinin kalp krizi ve felç riski daha düşük! Evcil hayvanların kalp sağlığı üzerindeki pozitif etkileri haberimizde…

Esra Perçin
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Evcil hayvanların sağlık üzerinde inanılmaz etkileri
Evcil hayvanların sağlık üzerinde inanılmaz etkileri
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Kalp ve damar sağlığı, çağımızın en önemli sağlık meselelerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Bu alanda uzmanlaşmış olan Doç. Dr. Cüneyt Narin'e göre, evcil hayvan sahibi olmanın kalp sağlığı üzerindeki olumlu etkileri göz ardı edilemez. Araştırmalar, evcil hayvanların sahiplerinin stres seviyesini azaltarak ve sosyal yaşantılarını zenginleştirerek kalp sağlıklarını desteklediğini ortaya koymaktadır.

Evcil hayvanların sağlık üzerinde inanılmaz etkileri

Stres ve kan basıncı üzerine etkileri

Stres, modern hayatın kaçınılmaz sonuçlarından biridir ve kalp sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Ancak Doç. Dr. Narin, evcil hayvanların stresi azaltma ve kan basıncını düşürme konusunda büyük bir yardımcı olduğunu belirtiyor. Evcil hayvanlarla kurulan olumlu etkileşimler, stres hormonu seviyelerini düşürmekte ve kalp üzerindeki yükü hafifletmektedir.Evcil hayvanların sağlık üzerinde inanılmaz etkileri

Fiziksel aktivite ve sağlık

Köpek sahipleri, genellikle hayvanlarını düzenli olarak dışarı çıkardıkları için daha aktif bir yaşam sürdürürler. Bu durum, kalp ve damar sağlığı için oldukça faydalıdır. Düzenli fiziksel aktivite, kalp hastalıkları riskini azaltırken genel sağlık durumunu da iyileştirir.Evcil hayvanların sağlık üzerinde inanılmaz etkileri

Sosyal ilişkiler ve duygusal sağlık

Evcil hayvanlar, özellikle yalnız yaşayan kişiler için sosyal etkileşimleri teşvik ederek onların daha mutlu ve dengeli bir yaşam sürmelerine yardımcı olur. Bu sosyal bağlar, depresyon riskini azaltır ve genel duygusal sağlığı iyileştirir.Evcil hayvanların sağlık üzerinde inanılmaz etkileri

Bilimsel kanıtlar ve sağlık üzerine etkileri

2019 yılında yapılan bir araştırma, köpek sahibi olan kişilerin kalp krizi geçirme riskinin %31 oranında daha düşük olduğunu göstermiştir. 2017 yılındaki bir başka araştırma ise kedi sahiplerinin felç geçirme riskinin %30 daha az olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu veriler, evcil hayvanların sadece sevimli dostlar olmadığını, aynı zamanda kalp sağlığımız için de önemli yardımcılar olduklarını kanıtlamaktadır.Evcil hayvanların sağlık üzerinde inanılmaz etkileri

Evcil hayvan sahipliği ve sağlıklı yaşamın önemi

Evcil hayvan sahipliği, uygun bir ev ortamında gerçekleştiğinde sayısız fayda sağlar. Sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve stresi yönetme önerileriyle birleştiğinde, evcil hayvan sahipliği, kalp sağlığı üzerinde pozitif etkiler yaratabilir. Doç. Dr. Narin ve diğer sağlık profesyonelleri, evcil hayvanların sağlıklı bir yaşam tarzının önemli bir parçası olabileceğini sürekli olarak vurgulamaktadır.

16 Nis 2024 - 13:00 - Sağlık

Mahreç  Esra Perçin

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