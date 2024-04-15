Hastaneye gitmek için evden ayrılan kadından haber alınamadı!

Arama Çalışmaları Nasıl İlerliyor?
Kübra Y.'nin kızı, annesinden haber alamayınca durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, kapıyı çilingir yardımı ile açıp evde incelemelerde bulundu. Kübra Y.'ye ait çanta ve cep telefonunun evde bulunması, kayboluşunun ardındaki sır perdesini daha da artırdı. Ereğli polisi, kaybolan kadının bulunması için Süleymanlar Mahallesi ve çevresinde geniş çaplı bir arama başlattı.
Toplumun Yardımı Bekleniyor
Ereğli halkı, Kübra Y.'nin bulunması için seferber oldu. Mahalle sakinleri ve yerel yönetimler, arama çalışmalarına destek vermek için bir araya geldi. Polis, vatandaşlardan Kübra Y. hakkında herhangi bir bilgiye sahip olanların acilen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermelerini istedi.
Arama Çalışmalarında Son Durum
Kübra Y.'nin nereye veya nasıl gittiği konusunda henüz bir ipucu bulunamadı. Arama kurtarma ekipleri, bölgedeki kamera kayıtlarını incelemeye alarak kaybolan kadının son görüldüğü yerleri tespit etmeye çalışıyor. Ereğli halkının yardımı ve polis ekiplerinin titiz çalışmalarıyla umutlarını kaybetmeyen aile, en kısa sürede Kübra Y.'ye kavuşmayı umuyor.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.