Hastaneye gitmek için evden ayrılan kadından haber alınamadı!

Arama Çalışmaları Nasıl İlerliyor?

Kübra Y.'nin kızı, annesinden haber alamayınca durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, kapıyı çilingir yardımı ile açıp evde incelemelerde bulundu. Kübra Y.'ye ait çanta ve cep telefonunun evde bulunması, kayboluşunun ardındaki sır perdesini daha da artırdı. Ereğli polisi, kaybolan kadının bulunması için Süleymanlar Mahallesi ve çevresinde geniş çaplı bir arama başlattı.

Toplumun Yardımı Bekleniyor

Ereğli halkı, Kübra Y.'nin bulunması için seferber oldu. Mahalle sakinleri ve yerel yönetimler, arama çalışmalarına destek vermek için bir araya geldi. Polis, vatandaşlardan Kübra Y. hakkında herhangi bir bilgiye sahip olanların acilen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermelerini istedi.

Arama Çalışmalarında Son Durum

Kübra Y.'nin nereye veya nasıl gittiği konusunda henüz bir ipucu bulunamadı. Arama kurtarma ekipleri, bölgedeki kamera kayıtlarını incelemeye alarak kaybolan kadının son görüldüğü yerleri tespit etmeye çalışıyor. Ereğli halkının yardımı ve polis ekiplerinin titiz çalışmalarıyla umutlarını kaybetmeyen aile, en kısa sürede Kübra Y.'ye kavuşmayı umuyor.