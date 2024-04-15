- Asayiş

Hastaneye gitmek için evden ayrılan kadından haber alınamadı!

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan Kübra Y., "hastaneye gidiyorum" diyerek evden ayrıldıktan sonra sırra kadem bastı. Sabah saatlerinde evinden ayrılan genç kadının izine rastlanamaması üzerine arama çalışmaları başladı.

İhlas Haber Ajansı
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Hastaneye gitmek için evden ayrılan kadından haber alınamadı! mask
Hastaneye gitmek için evden ayrılan kadından haber alınamadı!
Hastaneye gitmek için evden ayrılan kadından haber alınamadı!
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Arama Çalışmaları Nasıl İlerliyor?

Kübra Y.'nin kızı, annesinden haber alamayınca durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, kapıyı çilingir yardımı ile açıp evde incelemelerde bulundu. Kübra Y.'ye ait çanta ve cep telefonunun evde bulunması, kayboluşunun ardındaki sır perdesini daha da artırdı. Ereğli polisi, kaybolan kadının bulunması için Süleymanlar Mahallesi ve çevresinde geniş çaplı bir arama başlattı.

Hastaneye gitmek için evden ayrılan kadından haber alınamadı!

Toplumun Yardımı Bekleniyor

Ereğli halkı, Kübra Y.'nin bulunması için seferber oldu. Mahalle sakinleri ve yerel yönetimler, arama çalışmalarına destek vermek için bir araya geldi. Polis, vatandaşlardan Kübra Y. hakkında herhangi bir bilgiye sahip olanların acilen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermelerini istedi.Hastaneye gitmek için evden ayrılan kadından haber alınamadı!

Arama Çalışmalarında Son Durum

Kübra Y.'nin nereye veya nasıl gittiği konusunda henüz bir ipucu bulunamadı. Arama kurtarma ekipleri, bölgedeki kamera kayıtlarını incelemeye alarak kaybolan kadının son görüldüğü yerleri tespit etmeye çalışıyor. Ereğli halkının yardımı ve polis ekiplerinin titiz çalışmalarıyla umutlarını kaybetmeyen aile, en kısa sürede Kübra Y.'ye kavuşmayı umuyor.Hastaneye gitmek için evden ayrılan kadından haber alınamadı!
# destek, polis, aile

15 Nis 2024 - 16:57 Zonguldak- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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