Prostat büyümesi problemine kesin çözüm geldi! Hastalığı olanlar dikkat

Kastamonu'da yaşayan ve prostat büyümesiyle mücadele edenler için umut verici bir gelişme! Artık ilaçlardan istenen sonucu alamayan hastalar, özel Kastamonu Anadolu Hastanesi'nde endoskopik rezum ameliyatı ile tedavi edilebiliyor. Uzmanlar, bu yeni yöntemin prostat büyümesi olan ancak ilaçlardan fayda görmeyen hastalar için ideal olduğunu belirtiyorlar.

Rezum Yöntemi: Prostat Büyümesini Sonlandıran Etkili Bir Çözüm

Bu devrim niteliğindeki tedavi yöntemi hakkında bilgi veren Özel Kastamonu Anadolu Hastanesi Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Sadi Turkan, rezumun prostat içine endoskopik cihazla sıcak su buharı vererek prostatın küçültülmesi işlemi olduğunu açıklıyor. Radyofrekans enerjisi kullanılarak oluşturulan özel su buharı enerjisi ile prostat dokusunun küçültülmesi sağlanıyor. Bu yöntem, prostat kanseri olmayan, ancak ilaçlardan fayda göremeyen hastalara uygulanıyor. En önemli avantajlarından biri ise anestezi riskini minimuma indirerek lokal veya spinal anestezi ile yapılabilmesi.

Hızlı ve Etkili Bir Ameliyat Yöntemi

Doç. Dr. Sadi Turkan, ameliyatın ortalama 15 dakika sürdüğünü ve genellikle 1 gün hastanede yatış gerektirdiğini belirtiyor. Ameliyat sonrası hastaların yaklaşık 3-10 gün arasında sondalı kalabileceğini, ancak prostatın küçülmesinin ameliyattan sonraki 3 ay içinde başladığını vurguluyor. Rezum ameliyatının cinsel fonksiyonları etkilemediğini, kanama olmadığını ve hastanede yatış süresinin çok kısa olduğunu da ekliyor.

Kimler Rezum Ameliyatı Olabilir?

Doç. Dr. Turkan, prostat kanseri olanlar dışında prostat büyümesi yaşayan herkesin bu yöntemi tercih edebileceğini belirtiyor. Ayrıca, prostat iltihabı, penil protezi veya yapay sfinkteri olan hastaların da rezum ameliyatı olabileceğini ifade ediyor.