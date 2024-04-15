SYDV'de iş fırsatı: işte başvuru detayları ve şartlar

Başvuru süreci ve tarihleri
Başvurular, 15-24 Nisan 2024 tarihleri arasında kabul edilecek. Bu süre içinde adaylar başvurularını tamamlayabilirler.
Gerekli belgeler
Başvuru için gereken belgeler şunlardır:
-Kimlik fotokopisi
-Vukuatlı aile kayıt örneği
-Adli sicil kaydı belgesi
-Tarihçeli ikametgah belgesi
-Özgeçmiş belgesi
-Koordinatör pozisyonu için KPSS sınav sonuç belgesi
-Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet resim
-Alınmış sertifika ve kurs bitirme belgeleri
Başvuru Şartları
Koordinatör pozisyonu için:
-Kadın olmak
-Psikoloji, Psikolojik danışmanlık ve rehberlik, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi veya Sosyal Hizmet lisansı
-Tercihen sosyal proje tecrübesi
-2022 KPSS P3 puan türünde en az 60 puan
-Temizlik İşçisi pozisyonu için:
-En az İlköğretim mezunu olmak
-Kadın olmak
-21-49 yaş aralığında olmak
-Başvuru Yeri ve Yöntemi
-Başvurular, Yenicami Mah. Recep Tayyip Erdoğan Cad. No:14 Kat 1 İskilip /ÇORUM adresine bizzat veya vekalet verilen kişi aracılığıyla yapılabilir.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.