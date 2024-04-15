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SYDV'de iş fırsatı: işte başvuru detayları ve şartlar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çorum İskilip Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda (SYDV) yeni personel alımlarını duyurdu. İşte detaylar:

Osman Aykan
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SYDV'de iş fırsatı: işte başvuru detayları ve şartlar mask
SYDV'de iş fırsatı: işte başvuru detayları ve şartlar
SYDV'de iş fırsatı: işte başvuru detayları ve şartlar
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Başvuru süreci ve tarihleri

SYDV'de iş fırsatı: işte başvuru detayları ve şartlar

Başvurular, 15-24 Nisan 2024 tarihleri arasında kabul edilecek. Bu süre içinde adaylar başvurularını tamamlayabilirler.

Gerekli belgelerSYDV'de iş fırsatı: işte başvuru detayları ve şartlar

Başvuru için gereken belgeler şunlardır:

-Kimlik fotokopisi

-Vukuatlı aile kayıt örneği

-Adli sicil kaydı belgesi

-Tarihçeli ikametgah belgesi

-Özgeçmiş belgesi

-Koordinatör pozisyonu için KPSS sınav sonuç belgesi

-Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet resim

-Alınmış sertifika ve kurs bitirme belgeleri

Başvuru ŞartlarıSYDV'de iş fırsatı: işte başvuru detayları ve şartlar

Koordinatör pozisyonu için:

-Kadın olmak

-Psikoloji, Psikolojik danışmanlık ve rehberlik, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi veya Sosyal Hizmet lisansı

-Tercihen sosyal proje tecrübesi

-2022 KPSS P3 puan türünde en az 60 puan

-Temizlik İşçisi pozisyonu için:SYDV'de iş fırsatı: işte başvuru detayları ve şartlar

-En az İlköğretim mezunu olmak

-Kadın olmak

-21-49 yaş aralığında olmak

-Başvuru Yeri ve Yöntemi

-Başvurular, Yenicami Mah. Recep Tayyip Erdoğan Cad. No:14 Kat 1 İskilip /ÇORUM adresine bizzat veya vekalet verilen kişi aracılığıyla yapılabilir.

 

# nisan, aile

15 Nis 2024 - 17:34 - Ekonomi

Mahreç  Osman Aykan

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