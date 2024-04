MENGEN KAYMAKAMLIĞI

(MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ)

TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI

1- Yukarıda özellikleri ve ihale bilgileri verilen Hazineye ait taşınmazların satış ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif usulü ile hizalarında belirtilen tarih ve saatte Mengen Milli Emlak Şefliğinde toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.

2- İhaleye katılacakların ;

a) Satın almak istedikleri taşınmaza ait Mengen Malmüdürlüğü veznesine yatıracakları geçici teminat makbuzu (2886 sayılı Kanunun 26. Maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabilir,

banka teminat mektubu verilmesi halinde “ teminat mektubunun geçici, süresiz, limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir)

b)Gerçek kişilerin, yasal yerleşim sahibi olmaları ve tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, TC Kimlik numarasını beyan etmeleri, (aslı, komisyona ibraz edilmek üzere kimlik fotokopisi, Tüzel kişiler için vergi numarasını gösterir belgelerden herhangi biri)

c) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri şarttır.

d)İhaleye katılacakların geçici teminatı Mengen Malmüdürlüğü veznesine nakit olarak yatırdıklarına dair makbuz ve Muhasebe İşlem Fişi aslı veya onaylı örneğinin ihale saatinden önce komisyona teslim edilmesi şarttır. Banka aracılığıyla yapılan ödemelerde dekont/ fiş ibrazı yeterli olmayıp, yatırılan geçici teminatın ilgili hesaplara alındığına dair muhasebe işlem fişinin aslının veya onaylı örneğinin ihale saatine kadar İhale Komisyonuna teslim edilmesi gerekmektedir. Buna dair yaşanacak gecikmelerden İdare sorumlu olmayıp, bu durumdaki istekliler ihaleye alınmayacaktır.

e) Ortak katılım halinde pilot ortakta belirtilmek suretiyle, noter tasdikli ortak girişim beyannamesinin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte ihale saatine kadar ihale komisyonuna teslim edilmesi gerekmektedir.

3- Haklarında ihaleden yasaklama kararı bulunan kişiler ihaleye katılamazlar. Bu kişilerin ihaleye katılması ve ihalenin üzerlerinde kalması halinde ihale iptal edilecektir.

4- İhalelere ilişkin şartnameler mesai saatleri içerisinde Mengen Milli Emlak Şefliği servisinde ücretsiz olarak görülebilir.

5 Komisyon ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir.

6- Satılacak taşınmaz malların satış bedelleri, istenilmesi halinde alıcılar tarafından peşin olarak ödenebileceği gibi, 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 maddesi ile Bakanlığımızın 313 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinde belirtilen taksitlendirme limitlerine göre (Belediye ve mücavir alanları içerisinde kalan yerler için 5.000,00 (Beşbin TL) dışında 1.000,00 (Bin TL) satış bedelinin ¼’ü peşin geri kalan kısmına ise kanuni faiz uygulanmak suretiyle 2 yılda eşit taksitler halinde ödenebilir. Satış bedelinin peşin ödenmesi halinde satış bedeli üzerinden %20 indirim uygulanacaktır.

7- Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, üzerinden, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından: 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.

8- Hazineye ait taşınmaz malların satış ve kiralama işlemleri KDV’den istisna olup vergi, resim ve harçlardan muaftır. Ayrıca satış tarihinden itibaren 5 yıl süreyle de emlak vergisine tabi değildir.

9- Posta ile yapılan müracaatlarda teklifin ihale saatinden önce Komisyona mutlaka ulaştırılması gerekmektedir, olası gecikmelerden İdare veya Komisyon sorumluluk kabul etmez.

Ayrıca ihalelere ilişkin bilgiler İdaremizin (0 374) 356 14 73 numaralı telefonlarından ve http://www.milliemlak.gov.tr ile https://bolu.csb.gov.tr/duyurular web sayfalarından öğrenilebilir.

İLAN OLUNUR