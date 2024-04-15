İşsizlik oranı Şubat ayında %8,7'ye geriledi

İşsizlikte azalma

Şubat ayında işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak %8,7 seviyesine geriledi. Bu dönemde, 15 ve daha yukarı yaştaki işsiz kişi sayısı 109 bin kişi azalarak 3 milyon 78 bin kişi oldu.

Cinsiyet bazında işsizlik oranları

Erkeklerde işsizlik oranı %7,3 iken kadınlarda bu oran %11,3 olarak hesaplandı. Cinsiyet ayrımıyla iş gücüne katılım ve istihdam oranlarına da detaylı bir bakış sağlandı.

İstihdam arttı, oranlar yükseldi

İstihdam edilenlerin sayısı 147 bin kişi artarak 32 milyon 423 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı ise 0,2 puan artarak %49,3'e yükseldi. Erkeklerde bu oran %66,5 iken kadınlarda %32,5 olarak gerçekleşti.

İşgücüne katılım oranı sabit kaldı

İşgücü, önceki aya göre 38 bin kişi artarak 35 milyon 501 bin kişiye yükseldi. Ancak işgücüne katılım oranı aynı seviyede kalarak %54,0 olarak gerçekleşti. Erkeklerde bu oran %71,7 iken kadınlarda %36,6 olarak belirlendi.

Genç İşsizlik oranında azalma

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı %15,6'ya gerileyerek 0,8 puan azaldı. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde %13,4, kadınlarda ise %19,6 olarak tahmin edildi.

Haftalık çalışma süresi arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 0,2 saat artarak 43,5 saat oldu. Bu, istihdam edilenlerin referans dönemindeki çalışma süresini yansıtıyor.

Atıl işgücü oranında azalma

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı %24,5'e gerileyerek bir önceki aya göre 1,9 puan azaldı. Bu oranlar işgücü piyasasındaki dinamikleri daha iyi anlamamızı sağlıyor.